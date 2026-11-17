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Ligue des Champions - Journée 5 18 nov. 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino - Inter sera diffusé en direct sur Disney+. Voici les détails pour regarder le match en streaming.

Le Real Madrid Femenino affronte l’Inter à la Ciudad Real Madrid dans un match de Women’s Champions League où de précieux points sont en jeu dans la course à la qualification.

Le Real Madrid de Pau Quesada aborde cette rencontre après plusieurs semaines de résultats irréguliers. Les Madrilènes ont signé une victoire convaincante, 3-0 contre le Paris FC en Champions League, mais ont fait match nul 3-3 contre le FC Badalona lors de la dernière journée de Liga F.

De son côté, l’Inter de David Sassarini traverse une période difficile. Les joueuses de l’Inter ont perdu 4-1 contre Manchester City Women lors de leur dernier rendez-vous européen, puis se sont inclinées 3-2 face à la Juventus en Serie A le week-end dernier.

Au classement de la Women’s Champions League, le Real Madrid occupe la septième place, tandis que l’Inter est treizième. Cet écart rend la rencontre particulièrement importante pour les Milanaises, qui ont besoin de points pour remonter au classement.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Nouvelles des équipes

Du côté du Real Madrid Femenino, l’entraîneur Pau Quesada n’a pas encore communiqué de composition probable. Aucune information n’est disponible concernant d’éventuelles blessures ou suspensions : des précisions sont attendues dans les heures précédant le coup d’envoi.

À l’Inter, David Sassarini n’a pas non plus dévoilé la composition prévue ni signalé d’absences pour blessure ou suspension. De nouvelles informations sur l’effectif seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Le Real Madrid Femenino compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est un nul 3-3 contre le FC Badalona en Liga F. Auparavant, les Madrilènes avaient battu le Paris FC 3-0 en Women’s Champions League et Séville 3-1 en championnat. Elles avaient également fait match nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao et 2-2 contre le Bayern Munich en Europe.

L’Inter a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. L’équipe de Sassarini a perdu 3-2 contre la Juventus lors de sa dernière rencontre et subi une lourde défaite, 4-1 face à Manchester City Women en Champions League. Ses victoires ont été obtenues contre l’AC Milan (3-0) et la Lazio (3-0) en Serie A, tandis que la défaite 6-0 contre l’OL Lyonnes reste son plus mauvais résultat sur cette période.

Confrontations précédentes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes rencontres entre le Real Madrid Femenino et l’Inter.

Classement

En Women’s Champions League, le Real Madrid Femenino occupe actuellement la septième place, tandis que l’Inter est treizième.