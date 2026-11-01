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Comment regarder Racing Santander - Real Madrid avec un VPN

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Diffusion internationale

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Avant-match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Le Real Madrid se déplace à l’Estadio El Sardinero pour affronter le Racing Santander lors d’un match de Liga qui intervient à un moment crucial pour l’équipe de Jose Mourinho.

Le Real Madrid aborde le match de dimanche après une victoire marquante (2-1) au Camp Nou, un résultat qui a réduit l’avance du FC Barcelone en tête du classement à seulement trois points. Les hommes de Mourinho sont désormais lancés à sa poursuite, et ne pas prendre les trois points face à un Racing de milieu de tableau aurait des allures d’occasion manquée.

Le Racing occupe la 13e place de Liga et s’est montré irrégulier à domicile, même s’il aborde cette rencontre avec deux victoires consécutives, en coupe et en championnat. L’équipe de Jose Lopez ne manquera pas de motivation face au champion en titre.

Pour le Real Madrid, le défi consiste à conserver son élan malgré l’absence de plusieurs joueurs clés. Vinicius Junior purge une suspension, tandis que les blessures continuent d’amoindrir l’effectif. Kylian Mbappe, auteur d’un doublé lors du Clasico, devrait de nouveau porter l’attaque.

En dehors du terrain, Mbappe s’est retrouvé au cœur d’une polémique liée à des propos sur Mao Zedong qui ont suscité une vive réaction en Chine, entraînant des ruptures de contrats avec des sponsors et une suspension de la diffusion par China Media Group. Le Real Madrid a depuis présenté des excuses officielles, et le club souhaite ramener l’attention sur le terrain.

Alors que la lutte pour le titre se resserre et que le Real Madrid doit rester au contact du FC Barcelone, l’équipe de Mourinho doit remporter cette rencontre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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