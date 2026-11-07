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Regarder Paris Saint-Germain-Troyes en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Troyes aujourd’hui.

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Présentation du match

crest
Ligue 1 - Journée 10
Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit Troyes au Parc des Princes samedi en Ligue 1, après une prestation éblouissante de l’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions en milieu de semaine.

Le PSG a écrasé Villarreal 6-0 en Espagne mardi, ouvrant le score dès la neuvième minute et inscrivant quatre buts dans les 17 premières minutes. Ce résultat a porté sa série à 10 victoires toutes compétitions confondues et lui a donné trois points d’avance en tête du classement de la Ligue des champions.

Enrique devra se passer d’Achraf Hakimi pour ce match. Le club a confirmé que l’arrière droit marocain bénéficiera d’une période de repos jusqu’à la trêve internationale, une décision prise conjointement par l’entraîneur et la direction sportive. Warren Zaire-Emery ou David Boly, 17 ans, qui a marqué pour ses débuts en Ligue des champions contre Villarreal, sont les candidats les plus probables pour occuper le flanc droit.

Troyes arrive dans une période difficile. L’équipe de Stephane Dumont n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels, pour trois défaites, et a encaissé au moins un but lors de chacune de ses quatre dernières rencontres de championnat. Elle occupe la 16e place du classement de Ligue 1 et peut difficilement se permettre de perdre ce match.

L’écart de niveau et de forme entre les deux équipes est frappant. Le PSG occupe la première place du championnat et marque beaucoup depuis le début de la saison, tandis que Troyes peine à préserver sa cage.

Pour tout savoir sur la façon de suivre ce match de Ligue 1 en direct, poursuivez votre lecture.

Actualité des équipes et effectifs

Paris Saint-Germain vs Troyes Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Troyes crest
Troyes
TRO
4-3-3
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneLucas HernándezLucas HernándezI. ZabarnyiI. ZabarnyiWarren Zaïre-EmeryWarren Zaïre-EmeryD. FernandezD. FernandezJ. NevesJ. NevesL. BeraldoL. BeraldoM. GodtsM. GodtsF. TorresF. TorresS. MayuluS. MayuluH. KonateH. KonateA. MonfrayA. MonfrayIsmaël BouraIsmaël BouraM. DiazM. DiazL. MaronnierL. MaronnierM. DiopM. DiopA. MilleA. MilleD. KarimD. KarimR. RipartR. RipartK. DiawaraK. DiawaraM. IfnaouM. Ifnaou
Troyes crest
Troyes
TRO
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Troyes

Entraineur

  • Luis Enrique
  • S. Dumont

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