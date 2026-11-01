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Regarder Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC
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Le guide complet pour savoir comment regarder Pakhtakor Tashkent contre Al Nassr FC en direct aujourd’hui en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Comment regarder Pakhtakor Tashkent contre Al Nassr FC avec un VPN

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Avant-match

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AFC Champions League Elite - Journée 4

Al Nassr se déplace sur le terrain de Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC. L’équipe d’Ange Postecoglou arrive en Ouzbékistan en excellente forme sur la scène nationale.

Le club saoudien aborde ce rendez-vous continental avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 5-3 contre Al Kholood en Saudi Pro League, lors duquel Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé en seconde période. Âgé de 41 ans, il compte désormais 985 buts en carrière, à 15 unités du cap inédit des 1 000 buts.

Pakhtakor, entraîné par Kamoliddin Tadjiev, traverse une période difficile sur le plan des résultats. Le club ouzbek n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et reste sur une défaite 1-0 contre Al Quwa Al Jawiya en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Al Nassr occupe la neuvième place du classement du groupe Ouest, tandis que Pakhtakor est douzième. Les hommes de Postecoglou abordent donc cette rencontre en meilleure position. L’écart entre les deux clubs dans la compétition continentale fait d’Al Nassr le grand favori pour prendre des points.

En dehors du terrain, Al Nassr reste l’un des clubs qui font le plus parler dans le football mondial. Des informations font état d’un possible rachat du club saoudien étudié par RedBird Capital Partners, tandis que l’éventuel retour de Ronaldo en sélection avec le Portugal ajoute encore de l’intérêt à un calendrier de novembre chargé.

Pour savoir comment regarder Pakhtakor Tashkent contre Al Nassr FC en direct, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes et effectifs

Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC Équipes probables

Entraineur

  • Komoloddin Tadjiev

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