Comment regarder Norvège - Pays de Galles avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

La Norvège reçoit le Pays de Galles à l’Ullevaal Stadion d’Oslo lors de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes cherchent à améliorer leur classement dans le groupe A4 avant la fin de cette fenêtre internationale.

La Norvège de Staale Solbakken a manqué de régularité dans cette campagne de Ligue des nations, ne remportant qu’un seul de ses quatre derniers matches de groupe. Elle a besoin de points pour éviter de terminer à la dernière place.

Le Pays de Galles de Craig Bellamy arrive à Oslo après avoir battu la Norvège 2-1 lors du match aller en octobre, un résultat qui a donné aux Dragons de réelles raisons d’y croire avant ces retrouvailles. Le Pays de Galles occupe la troisième place du groupe, mais n’est pas encore à l’abri de la relégation.

La Norvège a eu tendance à encaisser facilement des buts lors de ses derniers matches, et le Pays de Galles tentera d’exploiter cette faiblesse à l’extérieur. Les Dragons ont toutefois leurs propres fragilités défensives à gérer.

Cette rencontre revêt une importance particulière au vu de la situation générale du groupe A4. Le Portugal a déjà décroché sa place en quarts de finale et se bat pour la première place, tandis que les équipes derrière lui luttent pour éviter la relégation. Chaque point compte pour la Norvège comme pour le Pays de Galles.

L’équipe de Bellamy a montré qu’elle pouvait rivaliser à ce niveau. Une deuxième victoire contre la Norvège en l’espace de six semaines renforcerait considérablement ses chances de se maintenir en Ligue des nations.