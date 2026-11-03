Comment regarder Newcastle Jets contre Shanghai Port avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 02:45

Newcastle Jets et Shanghai Port s’affrontent en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux équipes abordent cette rencontre importante pour leurs parcours respectifs dans le groupe Est avec des résultats en dents de scie.

Mark Milligan, l’entraîneur des Jets, fait face à une tâche difficile à domicile. Newcastle a perdu ses deux derniers matches de Ligue des champions Élite de l’AFC, encaissant quatre buts sur ces deux rencontres. Ses résultats en A-League Men ne sont guère plus rassurants : deux nuls et une défaite lors de ses trois dernières sorties en championnat.

Le résultat le plus récent illustre bien la situation. Après la défaite 0-3 contre Wellington Phoenix le 31 octobre, Milligan cherche des solutions alors que Newcastle occupe actuellement la 16e place du classement du groupe Est.

Shanghai Port, entraîné par Kevin Muscat, arrive dans une situation plus stable, à la huitième place du groupe Est. L’équipe chinoise a montré de réelles qualités dans son championnat national et remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa défaite 2-3 contre Cong An Ha Noi lors de sa dernière sortie en Ligue des champions Élite de l’AFC a toutefois tempéré les attentes.

L’équipe de Muscat reste efficace devant le but en Super League, avec sept réalisations lors de ses trois derniers matches de championnat, mais la compétition continentale s’est révélée plus difficile.

L’enjeu est réel pour Newcastle, qui a besoin de points pour rester dans la course au sein du groupe. Pour Shanghai, une victoire consoliderait sa position en milieu de tableau et renforcerait sa confiance avant la prochaine phase de la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Newcastle Jets contre Shanghai Port.

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