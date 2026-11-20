Comment regarder New England Revolution - Philadelphia Union avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 21 nov. 2026 - 14:00 Gillette Stadium

New England Revolution reçoit Philadelphia Union au Gillette Stadium de Foxborough pour un match de play-offs de Major League Soccer. Les deux équipes de la Conférence Est cherchent à se qualifier pour le tour suivant.

Le Revolution de Marko Mitrovic aborde cette rencontre après avoir perdu deux de ses trois derniers matches. Ses défaites consécutives contre Orlando City et l’Inter Miami ont freiné son élan à un moment crucial de la saison.

Philadelphia Union arrive en meilleure forme sous la direction de Ryan Richter. L’Union a battu Toronto FC 4-1 lors de sa dernière sortie, mais avait auparavant fait preuve d’irrégularité, avec une seule victoire en quatre matches.

L’historique des confrontations ajoute à l’intérêt de cette affiche. New England a remporté leur dernier duel en octobre, s’imposant 2-1 à Philadelphie, et a gagné quatre de leurs cinq dernières confrontations.

Le Gillette Stadium devrait offrir une ambiance électrique pour cette rencontre à élimination directe, dans laquelle aucune des deux équipes n’a droit à l’erreur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder New England Revolution - Philadelphia Union en direct.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

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