Comment regarder Nashville SC contre Red Bull New York avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 33 1 nov. 2026 - 16:30 Geodis Park

Nashville SC reçoit Red Bull New York au Geodis Park alors que la saison régulière de MLS entre dans sa dernière ligne droite. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des situations très différentes.

Le Nashville de BJ Callaghan a été l’équipe phare de la Conférence Est et aborde ce match après avoir déjà remporté le Supporters’ Shield. Sa forme a été exceptionnelle, et l’avantage de jouer à domicile au Geodis Park lui donne toutes les raisons d’être confiant.

Red Bull New York arrive avec quelque chose à prouver. L’équipe de Michael Bradley occupe la dixième place à l’Est et lutte pour se mêler à la course aux playoffs alors que la saison régulière touche à sa fin. Trois défaites lors de ses cinq derniers matches illustrent l’irrégularité qui a marqué sa saison, même si une victoire 2-0 contre l’Inter Miami et une récente défaite 3-2 face à New England montrent qu’elle peut rivaliser à ce niveau.

La dernière sortie de New York s’est soldée par une défaite 3-2 sur le terrain de New England Revolution, un résultat qui maintient la pression sur les hommes de Bradley. Ils ont les qualités nécessaires pour poser des problèmes à l’extérieur, mais la solidité défensive de Nashville et sa capacité à marquer régulièrement rendent la tâche difficile.

Pour Nashville, c’est l’occasion de maintenir le niveau de performance qui lui a valu le Supporters’ Shield et d’aborder les playoffs dans les meilleures dispositions possibles. Callaghan voudra une prestation sérieuse qui consolide le rythme et la confiance de son effectif.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre en direct.

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