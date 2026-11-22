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Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 12:00 San Siro

Milan-Frosinone est diffusé en direct en Italie. Voici les chaînes sur lesquelles suivre le match à la télévision et en streaming.

Milan retrouve San Siro le dimanche 22 novembre 2026 pour affronter Frosinone, à la reprise de la Serie A après la trêve internationale. L’équipe de Ruben Amorim occupe la quatrième place du classement et cherche à enchaîner après sa victoire sur le terrain du Genoa.

Milan aborde ce rendez-vous avec quelques bonnes nouvelles du côté de l’infirmerie. Mike Maignan a repris une partie de l’entraînement avec le groupe et devrait selon toute vraisemblance débuter dans les buts. Christian Pulisic ne rentrera à Milanello que la veille du match, mais Amorim n’a pas l’intention de se passer de l’Américain au coup d’envoi.

Diego Moreira est l’homme du moment à Milan. Le Belge a terminé la trêve sur une prestation remarquable face à l’Italie en Ligue des nations : auteur du but scellant le score à 4-1, il a été désigné meilleur joueur du match. En championnat, il compte déjà quatre buts et trois passes décisives en sept apparitions.

Yunus Musah s’est imposé comme un titulaire inattendu sous les ordres d’Amorim. L’Américain a disputé 759 minutes en Serie A, davantage que Rabiot, et a été aligné contre le Genoa au poste inhabituel de latéral gauche, avec des résultats positifs.

Le Frosinone de Massimiliano Alvini arrive à Milan en bonne forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. Le club n’a subi qu’une seule défaite sur cette période, 3-0 contre Naples, et occupe la sixième place du classement.

L’absence d’Antonio Raimondo pèse sur l’attaque des visiteurs, même si le joueur devrait être rétabli d’ici la fin de l’année. Le club s’est déjà activé sur le marché des transferts pour pallier ce problème, avec une offre concrète pour un attaquant suédois.

Pour suivre le match en direct à la télévision ou en streaming, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur les chaînes disponibles.

Nouvelles des équipes

Milan récupère Maignan, qui retrouvera sa place de titulaire après le problème à la cuisse survenu en sélection. Pulisic est attendu à Milanello la veille du match et débutera la rencontre. La situation de Pavlovic reste en revanche incertaine : le défenseur serbe a repris une partie de l’entraînement, mais sa titularisation dépendra de la séance de la veille, Diawara étant prêt à le remplacer. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze et Terracciano restent absents. La composition probable de Milan est la suivante : Bouyer ; De Winter, Diawara, Gila ; Modric, Musah, Moreira, Rabiot ; Pulisic ; Ramos, Cisse.

Frosinone doit se passer de Raimondo, Grillitsch et Terzic, blessés, tandis que Bracaglia est suspendu. La composition probable des visiteurs est la suivante : Palmisani ; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani ; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella ; Schmid ; Birligea.

Forme du moment

Milan a enregistré trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain du Genoa en Serie A. Sur cette période, Milan a battu l’Inter 3-1 et l’Udinese 2-0, mais a subi une lourde défaite à domicile contre Bologne (2-4) et a été éliminé de la Ligue Europa après son revers 0-2 face à Ferencvaros. En cinq matches, Milan a marqué six buts et en a encaissé neuf.

Frosinone a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Sa défaite la plus récente est survenue contre Cagliari (1-0), mais avant ce résultat, le club avait battu le Torino 2-0 et largement dominé Lecce 5-1. Le nul 4-4 contre l’Atalanta témoigne de la puissance offensive de l’équipe. En cinq matches, Frosinone a marqué douze buts et en a encaissé sept.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 3 février 2024, lorsque Frosinone s’était imposé 2-3 à domicile contre Milan en Serie A. Lors des cinq rencontres les plus récentes, Milan a remporté trois victoires, contre une pour Frosinone, et fait un match nul. Parmi les résultats figurant dans le jeu de données se trouvent également la victoire 3-1 de Milan à San Siro en décembre 2023 et le nul 0-0 au stade Benito Stirpe en décembre 2018.

Classement

En Serie A, Milan occupe actuellement la quatrième place, tandis que Frosinone est sixième du classement.