Comment regarder Liverpool FC Women contre Chelsea FC Women avec un VPN

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Avant-match

WSL Série printemps - Journée 11 21 nov. 2026 - 07:45 Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women reçoit Chelsea FC Women au Totally Wicked Stadium pour un match de WSL qui oppose le leader du championnat à une équipe qui se bat pour remonter au classement.

Le Liverpool de Gareth Taylor aborde cette rencontre fort de deux victoires consécutives en WSL, dont un succès 3-0 face à Brighton & Hove Albion Women le 14 novembre. Un résultat qui a constitué une réponse bienvenue après les défaites concédées face à Arsenal et West Ham lors des journées précédentes.

Chelsea se présente comme l'équipe en forme du championnat. Les joueuses de Sonia Bompastor ont battu Manchester City Women 1-0 en WSL le 14 novembre, avant de s'imposer 1-0 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions féminine quatre jours plus tard, portant leur série d'invincibilité à trois matchs toutes compétitions confondues.

Chelsea occupe la tête du classement de la WSL, tandis que Liverpool pointe à la dixième place. L'écart au classement en dit long, même si l'équipe de Taylor a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures dans un bon jour.

Le bilan récent de Chelsea face à Liverpool est impressionnant. Une victoire 9-1 en WSL Cup à Anfield en décembre 2025 a souligné le fossé séparant ces deux équipes au sommet de leur forme respective, et Sonia Bompastor voudra que son équipe affiche la même autorité lors de cette rencontre.

Côté Liverpool, l'avantage du terrain et une dynamique de trois victoires lors des cinq derniers matchs donnent à Taylor des raisons d'y croire. Un résultat positif porterait un sérieux coup aux ambitions de titre de Chelsea.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir pour suivre ce match de WSL en direct.

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