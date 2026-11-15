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UEFA Nations League C
team-logoLettonie
Skonto Stadium
team-logoArmenie
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Avec le concours de

Regarder Lettonie - Arménie en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Lettonie vs Armenie
Lettonie
Armenie
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match Lettonie-Arménie de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA aujourd’hui.

Comment regarder Lettonie-Arménie avec un VPN

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Présentation du match

crest
UEFA Nations League C - Journée 6
Skonto Stadium

La Lettonie reçoit l’Arménie au stade Skonto, à Riga, dans le cadre du groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes espèrent terminer leur campagne sur une note positive.

La Lettonie de Paolo Nicolato aborde cette rencontre en mauvaise forme et a connu des difficultés tout au long de cette édition de la Ligue des nations. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches et s’est inclinée 2-1 face au Monténégro lors de sa dernière sortie, le 12 novembre.

L’Arménie aborde ce match après avoir fait match nul 1-1 contre Chypre le 12 novembre, un résultat qui prolonge la série contrastée de l’équipe de Yegishe Melikyan. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, mais cette victoire, un succès 2-0 contre la Lettonie plus tôt dans la campagne, lui donnera confiance avant cette nouvelle confrontation.

La Lettonie occupe la quatrième place du groupe 2, juste derrière l’Arménie, troisième. Aucune des deux équipes ne peut prétendre à la montée, mais chacune voudra terminer la phase de groupes avec un résultat à faire valoir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Lettonie-Arménie en direct.

Actualités des équipes et effectifs

Lettonie vs Armenie compositions

5-4-1
Lettonie crest
Lettonie
LVA
Formation
Armenie crest
Armenie
ARM
4-2-3-1
team-logoR. MatrevicsR. SavalnieksR. SavalnieksA. CernomordijsA. Cernomordijsteam-logoD. BalodisD. CirkinD. CirkinO. VientiessO. VientiessA. CiganiksA. CiganiksD. ZelenkovsD. Zelenkovsteam-logoL. Vapneteam-logoE. DaskevicsV. GutkovskisV. Gutkovskisteam-logoA. MishievS. MkrtchyanS. MkrtchyanN. TiknizyanN. Tiknizyanteam-logoA. Bandikyanteam-logoG. Arutiunianteam-logoU. IwuZ. ShaghoyanZ. ShaghoyanA. SerobyanA. SerobyanN. GrigoryanN. Grigoryanteam-logoK. Hovhannisyanteam-logoA. Gharibyan
Armenie crest
Armenie
ARM
5-4-1
Lettonie

Onze de départ

Armenie

Remplaçants

Entraineur

  • P. Nicolato
  • Y. Melikyan

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