À plus de 24 heures du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, la chaîne du club merengue a intensifié ses attaques contre l'arbitrage, passant en revue une série de situations qui, selon elle, révèlent des dysfonctionnements récurrents en faveur du club catalan, avant de revenir pour évoquer l'affaire Negreira, source de polémique.

Dans un discours virulent, la chaîne officielle du Real Madrid a placé les décisions arbitrales au cœur de la scène avant la rencontre très attendue au Camp Nou, en s'appuyant sur des comparaisons entre les expulsions, les buts annulés et les penalties dans les matchs des deux équipes au cours des dernières années.

Selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport », la chaîne a entamé son attaque par une comparaison du nombre d'expulsions depuis l'an 2000, affirmant : « Depuis l'an 2000, 12 joueurs du Barça ont été expulsés, contre 23 joueurs de notre côté, soit presque le double, ce qui n'est pas normal lorsqu'on regarde de nombreuses séquences. »

La chaîne a utilisé une appellation ironique et offensante à l'égard du Barça, mêlant son nom à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), avant d'évoquer des situations concernant Sergio Busquets, Gavi et Frenkie de Jong, estimant que certaines de leurs interventions auraient dû entraîner une expulsion.

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La surenchère ne s'est pas arrêtée aux expulsions, puisque la chaîne est passée au dossier des buts annulés, présentant des chiffres censés refléter une disparité des décisions entre les deux rivaux.

Elle a affirmé : « Quatre buts ont été annulés au Barça, contre 20 buts au Real Madrid. Des buts nous ont été annulés de manière injuste, alors que des buts leur ont été accordés de manière injuste. C'est un scandale. »

La chaîne a également accusé les arbitres d'avoir validé des buts du Barça malgré des situations de hors-jeu ou des fautes qui les précédaient, tout en annulant des buts du Real Madrid qu'elle estime valables.

Les critiques se sont étendues aux penalties, la chaîne déclarant : « Il y a de nombreux penalties qui ne nous ont pas été accordés, tandis qu'ils sifflent des penalties à la suite de simulations. »

Elle a ensuite intensifié ses accusations en affirmant qu'il existe des « dysfonctionnements arbitraux dans les matchs du Clasico, toujours dans le même sens », en référence à ce qu'elle considère comme un schéma récurrent de décisions en faveur du Barça.

Dans la partie la plus virulente de son discours, la chaîne a utilisé une formule ironique au sujet de l'impact de ses séquences sur les supporters du club merengue, affirmant : « Regarder nos vidéos est néfaste pour la santé des supporters du Real Madrid, au vu de toutes ces situations anormales. »

L'affaire Negreira est revenue sur le devant de la scène à la fin de l'attaque, après que la chaîne a déclaré : « Ce sont eux qui ont versé l'argent », dans une nouvelle allusion à l'affaire liée aux paiements effectués par le Barça à une société liée à José María Negreira, l'ancien responsable au sein de la commission des arbitres espagnole.

La chaîne a conclu son attaque en ironisant sur les photos réunissant des joueurs du Barça et des arbitres, affirmant : « José Mota pourrait réaliser les vidéos réunissant les joueurs du Barça et les arbitres », en référence à l'humoriste espagnol.