Comment regarder Kosovo-Israël avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Le Kosovo reçoit Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina pour une rencontre du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, dont l’enjeu est important pour les deux équipes.

Le Kosovo aborde ce match à la deuxième place du groupe. L’équipe de Franco Foda a déjà battu l’Irlande plus tôt dans la compétition. Son parcours en Ligue des nations est toutefois contrasté : deux matches nuls et une défaite face à l’Autriche ont compliqué sa quête de promotion.

Israël occupe la quatrième place et son bilan en Ligue des nations témoigne d’une irrégularité similaire. L’équipe de Ran Ben Shimon s’est inclinée 3-0 face à l’Irlande en septembre avant de faire match nul lors de ses deux rencontres suivantes, dont un 0-0 contre le Kosovo au match aller.

Ce match nul d’octobre entre les deux équipes donne une dimension intéressante à leurs retrouvailles. Aucune des deux n’était parvenue à marquer au stade Fadil Vokrri lors de leur dernière confrontation, et toutes deux voudront à tout prix prendre les trois points pour préserver leurs ambitions dans le groupe.

La capacité du Kosovo à marquer plusieurs buts, comme lors de son match amical de juin contre Andorre, à qui il en a inscrit trois, contraste avec la récente solidité défensive d’Israël. L’équipe de Ben Shimon n’a pas perdu depuis trois matches, mais elle peine à marquer.

Pour Foda, une victoire à domicile contribuerait grandement à assurer au Kosovo une bonne place au classement final du groupe. Les supporters kosovars attendront une prestation plus convaincante que lors du match nul et vierge qui a conclu la dernière rencontre à domicile de leur équipe dans cette compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Kosovo-Israël, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les équipes.

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