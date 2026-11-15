Comment regarder Islande-Luxembourg avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité de la diffusion et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 6 16 nov. 2026 - 12:00 Laugardalsvoellur

L’Islande reçoit le Luxembourg au Laugardalsvoellur, à Reykjavik, dans le groupe 4 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. En tête du classement, elle cherchera à conforter sa première place à l’approche de la fin de la compétition.

L’équipe d’Arnar Gunnlaugsson s’est distinguée dans ce groupe. Son dernier résultat, une nette victoire 5-0 contre la Bulgarie, a confirmé à quel point l’Islande a dominé ses adversaires depuis le début de cette campagne.

Le Luxembourg arrive en Islande en mauvaise forme et sans le moindre résultat positif dans cette campagne de Ligue des nations. L’équipe de Jeff Strasser occupe la dernière place du groupe 4 et a perdu ses quatre matches dans la compétition, dont une défaite 3-0 face à l’Islande lors du match aller en septembre.

Les visiteurs se sont inclinés 1-0 contre l’Estonie lors de leur dernière sortie, prolongeant ainsi une série de mauvais résultats. Le Luxembourg a encaissé beaucoup de buts et en a rarement marqué au cours de cette campagne. La tâche s’annonce difficile face à une équipe d’Islande en confiance sur son terrain.

Il suffit à l’Islande de jouer à son niveau pour s’assurer la première place du groupe. Le Luxembourg a besoin d’un résultat pour sauver l’honneur après une campagne difficile en Ligue des nations.

Voici toutes les informations pour regarder Islande-Luxembourg en direct, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming.

Actualités des équipes et effectifs