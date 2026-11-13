Comment regarder Géorgie-Hongrie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

La Géorgie reçoit la Hongrie à la Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi, dans le groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Ramaz Svanadze cherchera à se relancer après une série difficile dans la compétition, tandis que la Hongrie de Marco Rossi arrive sur une bonne dynamique et vise la montée.

La Géorgie a manqué de régularité lors de cette campagne de Ligue des nations. Elle n’a pris qu’un point lors de ses trois derniers matches de groupe, avec notamment une défaite 1-0 contre la Hongrie lors de leur dernière confrontation, en octobre.

La Hongrie, à l’inverse, a trouvé son rythme. L’équipe de Rossi a battu l’Ukraine 2-1 lors de sa dernière sortie et remporté trois de ses quatre matches de Ligue des nations jusqu’ici. Elle occupe la deuxième place du groupe.

Pour la Géorgie, cette rencontre est l’occasion d’enrayer sa mauvaise série. De retour à domicile à Tbilissi, l’équipe de Svanadze devra se montrer plus efficace qu’au cours des dernières semaines, elle qui n’a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers matches.

La Hongrie ne prendra pas ce match à la légère. Une victoire à Tbilissi conforterait sa deuxième place et maintiendrait la montée à sa portée à l’approche de la fin de la phase de groupes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Géorgie-Hongrie, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

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