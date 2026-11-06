Comment regarder FC Cincinnati contre Nashville SC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 TQL Stadium

Le FC Cincinnati reçoit Nashville SC au TQL Stadium, à Cincinnati, dans l’Ohio, pour une rencontre de Major League Soccer aux enjeux importants aux deux extrémités du classement de la conférence Est.

L’équipe de Pat Noonan occupe la septième place à l’Est et cherchera à prolonger sa bonne série : elle a remporté trois de ses quatre derniers matches, dont une victoire 1-0 contre Philadelphia Union lors de sa dernière sortie.

Nashville arrive en tant qu’équipe phare de la conférence. L’équipe de BJ Callaghan est en tête de la conférence Est et s’est déjà assuré le Supporters’ Shield, preuve de la régularité dont elle a fait preuve tout au long de la saison.

Les visiteurs restent sur une victoire 3-2 contre Red Bull New York et n’ont perdu qu’un seul de leurs cinq derniers matches de MLS. Les performances de Nashville à l’extérieur ont marqué sa saison, et l’équipe abordera cette rencontre avec une réelle confiance.

À domicile, au TQL Stadium, Cincinnati y verra l’occasion de se mesurer à la meilleure équipe de la conférence. Deux victoires consécutives contre DC United plus tôt dans cette série lui ont donné de l’élan, et le succès 1-0 contre Philadelphia a montré sa capacité à obtenir des résultats dans les moments importants.

Le bilan des confrontations directes penche en faveur de Nashville, qui a battu Cincinnati 4-0 lors de leur dernière rencontre, en août 2026. Cincinnati aura à cœur de livrer une prestation bien différente devant ses supporters.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre en direct.

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