Comment regarder Derby County contre Bolton Wanderers avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Championship - Journée 15 6 nov. 2026 - 15:00 Pride Park

Derby County reçoit Bolton Wanderers à Pride Park pour un match de Championship particulièrement important pour l’équipe à domicile.

Le Derby de John Eustace traverse une mauvaise passe. Quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, dont un revers 4-0 face à Norwich City, l’ont laissé à la 23e place, avec la perspective d’une lutte pour le maintien de plus en plus préoccupante.

Bolton arrive dans une situation plus stable, à la 17e place sous la direction de Steven Schumacher. Les visiteurs ont montré qu’ils pouvaient prendre des points à l’extérieur et penseront avoir leurs chances face à une équipe de Derby en manque de confiance à domicile.

Pour Eustace, Derby doit commencer à obtenir des résultats à Pride Park. L’équipe a encaissé beaucoup de buts ces dernières semaines et peine à trouver de la régularité en attaque, ce qui en fait un match qu’elle ne peut pas se permettre de perdre.

L’équipe de Schumacher a ses propres motivations. Une victoire permettrait à Bolton de s’éloigner davantage de la deuxième moitié du classement et lui donnerait une base pour viser une place plus confortable en milieu de tableau au fil de la saison.

Alors que la saison de Derby menace de s’enfoncer dans la crise et que Bolton cherche à s’affirmer dans ce championnat, ce match compte pour les deux clubs, pour des raisons très différentes.