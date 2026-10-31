Comment regarder Colorado Rapids contre Chicago Fire FC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 33 31 oct. 2026 - 21:30 Dick's Sporting Goods Park

Colorado Rapids reçoit Chicago Fire FC au Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City pour une rencontre de Major League Soccer de la Conférence Ouest aux enjeux différents pour les deux équipes.

L’équipe de Matt Wells occupe la septième place de la Conférence Ouest, une position qui lui permet encore d’espérer disputer les play-offs, mais qui ne lui laisse guère de marge d’erreur alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite. Sur ses cinq derniers matches, Colorado n’a remporté qu’une victoire. Ses trois matches nuls témoignent d’une équipe capable d’arracher des points, mais qui peine à transformer sa domination en victoires.

Chicago Fire arrive dans le Colorado à la quatrième place de la Conférence Est, avec sa qualification pour les play-offs déjà assurée. L’équipe de Gregg Berhalter a fait match nul 2-2 contre Orlando City lors de sa dernière sortie, prolongeant une série de résultats contrastés après ses précédentes victoires contre Atlanta United et New York City FC.

Le dernier déplacement du Fire s’est soldé par une victoire 3-2 sur le terrain d’Atlanta United, un résultat qui a montré que les hommes de Berhalter pouvaient réussir loin de leurs bases. Cela dit, après deux matches nuls consécutifs, dont celui contre Orlando, et à l’approche d’un déplacement dans l’Ouest, leur élan s’est essoufflé à un moment crucial de la saison.

Pour Colorado, c’est un match à gagner. Un nul contre San Jose Earthquakes lors de sa dernière sortie lui a permis de rester dans la course, mais Wells sait que laisser échapper des points à domicile face à une équipe qui n’a plus rien à prouver pourrait coûter cher.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Colorado Rapids contre Chicago Fire FC en direct, notamment la chaîne de télévision, les modalités de diffusion en streaming et l’heure du coup d’envoi.

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