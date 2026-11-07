Comment regarder Club Bruges contre Anderlecht avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 8 nov. 2026 - 07:30 Jan Breydel Stadion

Le Club Bruges reçoit Anderlecht au stade Jan Breydel, à Bruges, pour une rencontre de Division 1A qui oppose le leader du championnat à une équipe désireuse de réduire l’écart en tête.

L’équipe d’Ivan Leko arrive dans une forme exceptionnelle. Ses cinq victoires en cinq matches, toutes compétitions confondues, témoignent d’une équipe qui a trouvé son rythme. Cette série comprend une victoire mémorable en Ligue des champions face au PSV Eindhoven lors de sa dernière sortie.

Anderlecht, entraîné par Vitor Bruno, aborde ce match sur une dynamique différente. Le club a battu Westerlo 4-1 en championnat, puis Salzbourg 2-0 en Ligue Europa, mais sa lourde défaite 4-0 face à Gand, plus tôt en octobre, reste dans les mémoires.

La course au titre en Belgique donne encore plus d’importance à cette rencontre. Le Club Bruges occupe la première place du classement de la Jupiler League, tandis qu’Anderlecht est cinquième. Le résultat aura donc de réelles conséquences sur les ambitions des deux clubs cette saison.

Pour Anderlecht, une victoire à Bruges afficherait de véritables ambitions dans la course au titre. Pour le Club Bruges, trois points conforteraient sa position de leader et confirmeraient son statut d’équipe à battre en Belgique actuellement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Club Bruges contre Anderlecht.

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