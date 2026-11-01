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Regarder Club Atletico Platense contre Central Cordoba de Santiago en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Club Atletico Platense vs Central Cordoba de Santiago
Club Atletico Platense
Central Cordoba de Santiago
Primera - Apertura

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Club Atletico Platense contre Central Cordoba de Santiago en direct aujourd’hui en Liga Profesional.

Comment regarder Club Atletico Platense contre Central Cordoba de Santiago avec un VPN

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Présentation du match

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Primera - Apertura - Journée 15

Platense reçoit Central Cordoba de Santiago en Liga Profesional. Les deux équipes occupent des places entre le milieu et le bas du classement et ont besoin d’un résultat pour améliorer l’ambiance au sein de leurs clubs respectifs.

Le Platense de Martin Palermo aborde cette rencontre dans une forme plutôt satisfaisante. Deux victoires consécutives, un succès 1-2 à l’extérieur contre Gimnasia Mendoza en championnat et une victoire face à Atletico Tucuman en Copa Argentina, ont donné de l’élan à l’effectif avant ce match à domicile.

Central Cordoba arrive sous une pression nettement plus forte. L’équipe de Sebastian Dominguez a perdu ses deux derniers matches de Liga Profesional, encaissant cinq buts contre Velez Sarsfield lors de sa dernière sortie. Ce résultat n’aura guère renforcé la confiance du groupe.

Platense cherchera à confirmer son récent regain de forme et à consolider sa place en milieu de tableau, tandis que Central Cordoba doit réagir après une semaine éprouvante.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Liga Profesional.

Actualités des équipes et effectifs

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Entraineur

  • M. Palermo

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