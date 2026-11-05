Comment regarder Castellon contre Eibar avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 13 6 nov. 2026 - 14:30 Estadio Skyfi Castalia

Castellon reçoit Eibar à l’Estadio Skyfi Castalia pour un match de Segunda División qui compte dans le haut du classement. Les deux clubs occupent une position favorable, ce qui donne à cette rencontre un véritable enjeu dans la course à la montée.

L’équipe de Pablo Hernandez s’est imposée comme l’une des plus intéressantes du championnat cette saison. En tête du classement, Castellon a montré qu’il savait gagner de différentes manières, et ses résultats à domicile ont largement contribué à le maintenir à cette place.

Eibar aborde cette rencontre à la troisième place et reste pleinement en lice pour une montée directe. L’effectif de Jokin Aranbarri possède l’expérience et la qualité nécessaires pour rivaliser à ce niveau, même si ses résultats récents ont été irréguliers.

Les visiteurs n’ont pas affiché leur meilleur niveau ces dernières semaines, avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches de championnat. Ils devront se montrer plus solides défensivement et plus réguliers devant le but s’ils veulent ramener quelque chose de ce déplacement.

Castellon, à l’inverse, monte en puissance à domicile et peut espérer accroître son avance en tête du classement. Sa production offensive ces dernières semaines a clairement affiché ses ambitions.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Castellon contre Eibar, notamment l’heure du coup d’envoi, les modalités de diffusion en direct et les dernières nouvelles des deux équipes.

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