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Regarder Birmingham City - Swansea City en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Birmingham vs Swansea
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Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Birmingham City contre Swansea City en direct en Championship aujourd’hui.

Comment regarder Birmingham City contre Swansea City avec un VPN

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Avant-match

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Championship - Journée 15
St Andrew's Knighthead Park

Birmingham City reçoit Swansea City au St Andrew's Knighthead Park pour une rencontre d’EFL Championship entre deux clubs de la première moitié du classement.

L’équipe de Chris Davies est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. St Andrew's est devenu un déplacement difficile pour les équipes adverses cette saison, et Birmingham aborde cette rencontre avec une grande confiance.

Le Swansea City de Vitor Matos arrive à la cinquième place, deux rangs derrière son hôte. Le club gallois a connu des résultats irréguliers, même s’il a montré ses qualités en battant Blackburn Rovers 4-0 fin octobre.

L’actionnariat de Birmingham continue d’attirer l’attention. Légende de la NFL, Tom Brady détient une participation minoritaire de 3,3 % dans le club et préside le conseil consultatif. Il prend part à la nouvelle ère ouverte sous Knighthead Capital Management, qui a redéfini les ambitions de Birmingham City.

Swansea devra être à son meilleur niveau à l’extérieur. Ses résultats en déplacement ont été irréguliers, et ce voyage chez un Birmingham aussi bien lancé mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif de Matos.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Birmingham City contre Swansea City en direct.

Actualités des équipes et effectifs

Birmingham vs Swansea Équipes probables

Entraineur

  • C. Davies

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