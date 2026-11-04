Comment regarder BG Pathum United contre Tai Po avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 5 nov. 2026 - 07:15

BG Pathum United reçoit Tai Po dans le groupe F de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à consolider leur position au classement de la phase de groupes.

BG Pathum United aborde cette rencontre après une défaite en championnat face au Chonburi FC, mais ses résultats sur la scène continentale sont plus encourageants. Le club a largement battu Tai Po 3-0 lors du match aller, il y a un peu plus d’une semaine, et cherchera à poursuivre sur cette lancée à domicile.

Tai Po connaît des difficultés en Ligue des champions 2 de l’AFC cette saison et occupe la dernière place du groupe F après trois matches. Son seul succès en compétition ces dernières semaines est une victoire 4-2 contre Southern District RSA en 1re division de Hong Kong. L’équipe devra retrouver la même efficacité offensive pour inquiéter la formation thaïlandaise.

BG Pathum United occupe la troisième place du groupe : une victoire lui permettrait de conserver ses espoirs de qualification. Pour Tai Po, la marge d’erreur a pratiquement disparu.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue des champions 2 de l’AFC.

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