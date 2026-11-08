Comment regarder Atlético de Madrid - Barcelone avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atlético de Madrid reçoit Barcelone au Riyadh Air Metropolitano pour un match de Liga qui compte dans le haut du classement. Barcelone arrive en tête du championnat, tandis que l’Atlético occupe la deuxième place. Une victoire de l’une ou l’autre équipe enverrait un message fort dans la course au titre.

L’équipe de Diego Simeone aborde ce rendez-vous dominical après une défaite 0-2 face au Bayern Munich en Ligue des champions. Elle reste toutefois solide en championnat, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches. Le Metropolitano demeure une forteresse, et Simeone comptera sur l’organisation défensive de son équipe pour contrarier une attaque barcelonaise en grande forme.

Le Barcelone de Hansi Flick a inscrit six buts face au Deportivo Alavés le week-end dernier, avant d’enchaîner avec une victoire 3-0 contre Aston Villa en Ligue des champions en milieu de semaine. Barcelone joue avec confiance et représente une menace sur tout le terrain, Lamine Yamal et Raphinha posant des problèmes à toutes les défenses qu’ils affrontent.

En dehors du terrain, les relations entre les deux clubs se sont considérablement apaisées après un été tendu, dominé par le feuilleton du transfert de Julian Alvarez. Le président de Barcelone, Joan Laporta, conduit une délégation à Madrid dimanche. Les dirigeants des deux clubs partageront un déjeuner avant le match pour afficher publiquement leurs relations renouées.

La liste des blessés de Barcelone ajoute une part d’incertitude. Jules Kounde, Dani Olmo et Rodri sont tous indisponibles, ce qui oblige Flick à revoir ses options, tandis que l’Atlético devra se passer de Cristian Romero en défense.

Ce match pourrait peser lourd dans la course au titre. L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a déjà reconnu qu’il souhaitait voir les deux équipes perdre des points, ce qui en dit long sur l’enjeu.

Pour savoir comment regarder Atlético de Madrid - Barcelone en direct, faites défiler la page vers le bas afin de consulter les informations sur les chaînes de télévision et la diffusion en streaming.

Les options pour regarder Atlético de Madrid - Barcelone en streaming sont répertoriées ci-dessous. Vous pouvez utiliser ExpressVPN si vous vous trouvez en dehors de votre région habituelle et devez accéder à votre service de streaming préféré.

Actualités des équipes et effectifs