Comment regarder Aston Villa Women contre Manchester United Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 9 8 nov. 2026 - 07:00 Trevor Brown Memorial Ground

Aston Villa Women reçoit Manchester United Women au Trevor Brown Memorial Ground, à Boldmere, pour une rencontre de Women’s Super League à fort enjeu pour les deux clubs.

L’équipe d’Aston Villa dirigée par Natalia Arroyo aborde ce match en bonne forme, avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son match nul face à Arsenal lors de sa dernière sortie en WSL a montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Elle cherchera à confirmer à domicile.

Manchester United, sous la direction d’Eva Olid, occupe la cinquième place du classement de WSL avant cette rencontre. Ses résultats récents sont contrastés : après deux nuls consécutifs en championnat contre Everton et Manchester City, ses victoires en coupe face à Burnley et Liverpool montrent toutefois que l’équipe conserve sa puissance offensive quand elle en a besoin.

Aston Villa occupe actuellement la neuvième place du classement de WSL. Les trois points auraient donc des implications différentes pour chaque équipe : Manchester United cherchera à mettre la pression sur celles qui le précèdent, tandis qu’Aston Villa a besoin d’un résultat pour remonter au classement.

Les confrontations directes entre les deux équipes apportent un éclairage supplémentaire. Manchester United a généralement eu le dessus lors de leurs rencontres récentes, même si Aston Villa a remporté une victoire mémorable à Old Trafford lors de la saison 2025-2026.

Pour savoir comment regarder cette rencontre de WSL en direct, poursuivez votre lecture.

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