Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Saudi Pro League
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Fayha
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
GOAL-e
Avec le concours de

Regarder Al Qadsiah contre Al-Fayha en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Al Quadisiya vs Al-Fayha
Al Quadisiya
Al-Fayha
Saudi Pro League

Le guide complet pour savoir comment regarder en direct Al Qadsiah contre Al-Fayha, aujourd’hui en championnat d’Arabie saoudite.

Comment regarder Al Qadsiah contre Al-Fayha avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieThmanyah
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
Saudi Pro League - Journée 13
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah reçoit Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi de Khobar, en Saudi Pro League. L’équipe de Brendan Rodgers veut prolonger sa bonne série, qui lui permet de se rapprocher du sommet du classement.

Qadsiah aborde ce match en pleine forme. Après avoir écrasé Al Riyadh 6-0 en championnat, le club a dominé Al-Gharafa 5-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il occupe la deuxième place de la Saudi Pro League avant cette rencontre.

Cette victoire en compétition asiatique est historique pour le club : il s’agit de sa plus large victoire à ce niveau. Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani et Mohammed Al-Qahtani ont marqué au Qatar.

Al-Fayha, entraîné par Fabio Carille, arrive dans un état d’esprit bien différent. Le club occupe la 13e place du championnat et manque de régularité, même si sa dernière sortie, une victoire 4-1 contre Al-Faisaly, lui donne des raisons d’espérer avant son déplacement à Khobar.

Alors que Qadsiah vise également un beau parcours en Coupe du Roi et doit affronter Al Ahli en demi-finale de la Supercoupe en décembre, Rodgers voudra entretenir la dynamique de son équipe en championnat. Al-Fayha devra être à son meilleur niveau pour contrarier un adversaire qui tourne à plein régime.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Saudi Pro League.

Actualités des équipes et effectifs

Al Quadisiya vs Al-Fayha Équipes probables

Entraineur

  • Brendan Rogers

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google