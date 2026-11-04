Comment regarder Al Qadsiah contre Al-Fayha avec un VPN

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:30 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah reçoit Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi de Khobar, en Saudi Pro League. L’équipe de Brendan Rodgers veut prolonger sa bonne série, qui lui permet de se rapprocher du sommet du classement.

Qadsiah aborde ce match en pleine forme. Après avoir écrasé Al Riyadh 6-0 en championnat, le club a dominé Al-Gharafa 5-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il occupe la deuxième place de la Saudi Pro League avant cette rencontre.

Cette victoire en compétition asiatique est historique pour le club : il s’agit de sa plus large victoire à ce niveau. Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani et Mohammed Al-Qahtani ont marqué au Qatar.

Al-Fayha, entraîné par Fabio Carille, arrive dans un état d’esprit bien différent. Le club occupe la 13e place du championnat et manque de régularité, même si sa dernière sortie, une victoire 4-1 contre Al-Faisaly, lui donne des raisons d’espérer avant son déplacement à Khobar.

Alors que Qadsiah vise également un beau parcours en Coupe du Roi et doit affronter Al Ahli en demi-finale de la Supercoupe en décembre, Rodgers voudra entretenir la dynamique de son équipe en championnat. Al-Fayha devra être à son meilleur niveau pour contrarier un adversaire qui tourne à plein régime.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Saudi Pro League.

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