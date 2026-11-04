Comment regarder Al Kholood contre Al Khaleej avec un VPN

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Avant-match

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 08:25 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood reçoit Al Khaleej au stade King Abdullah de Buraydah, en Saudi Pro League. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques opposées.

Al Kholood traverse une période difficile, avec cinq défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Le revers face à Al Nassr, au terme d’un match spectaculaire (5-3) marqué par un triplé de Cristiano Ronaldo, est le dernier coup dur en date pour l’équipe de Des Buckingham, qui a désormais encaissé 15 buts sur cette série de cinq rencontres.

Al Khaleej arrive dans une situation bien plus favorable. L’équipe de Jose Gomes a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat, le plus récent s’étant soldé par une victoire 4-2 contre Al Hazem. Elle a montré sa capacité à marquer régulièrement, avec 10 buts inscrits lors de ses cinq dernières rencontres.

Pour Al Kholood, actuellement 11e du classement de Saudi Pro League, cette rencontre est l’occasion de mettre fin à une série de défaites préjudiciable. Le soutien du public au stade King Abdullah sera nécessaire pour remobiliser un effectif qui encaisse des buts à un rythme inquiétant.

Al Khaleej, neuvième au classement, abordera ce match avec la confiance nécessaire pour prolonger sa bonne dynamique. Trois victoires en cinq rencontres constituent un bilan solide, et son attaque semble suffisamment en forme pour poser des problèmes à la défense perméable d’Al Kholood.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al Kholood contre Al Khaleej, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

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