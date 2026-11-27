Comment regarder Al Ahli - Al-Taawoun avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie Thmanyah

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Saudi Pro League - Journée 13 28 nov. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Al Ahli reçoit Al-Taawoun en Saudi Pro League le samedi 28 novembre, au King Abdullah Sports City de Djeddah. La rencontre compte pour la 13e journée.

Les locaux sortent d’une semaine éprouvante. L’équipe de Marino Pusic s’est inclinée 3-2 face à Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC le 23 novembre, trois jours seulement après sa victoire 3-1 contre Al Nassr en championnat.

Ce succès avait brièvement apaisé la situation après la défaite 6-1 face à Al Shabab fin octobre. Depuis, les résultats alternent entre les extrêmes et la pression sur Pusic ne s’est pas relâchée.

Al Ahli occupe toujours la quatrième place du classement et compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Ivan Toney, auteur de 14 buts cette saison. Jouer à domicile, à Djeddah, lui offre une bonne occasion de retrouver de l’élan.

Al-Taawoun, entraîné par Vuk Rasovic, se trouve dans une situation bien différente. Le club est 17e du championnat et n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Sa dernière rencontre s’est soldée par un match nul et vierge face à Al-Nahda en Ligue des champions 2 de l’AFC. Al-Taawoun reste invaincu lors de ses quatre derniers matches, mais n’a pas encore transformé cette série en points en championnat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualité des équipes et effectifs