Hans Kraay junior a déploré, dans son analyse en tant qu’expert pour ESPN, un style de jeu trop placide et trop lent de la part de l’Ajax, club hôte, ainsi que la part de responsabilité de ter Stegen.

L’ancien professionnel (notamment au PSV Eindhoven) a dit avoir « l’impression que ter Stegen trouve que tout cela est tout à fait correct. C’est comme ça qu’il s’est simplement promené pendant dix minutes. J’ai vraiment trouvé cela incroyable ! »

Selon Kraay, ter Stegen a ralenti le jeu. Il trouve pourtant « formidable » que le gardien et capitaine de longue date de Barcelone ait rejoint l’Ajax sous forme de prêt. Mais il a « l’impression qu’il ne savait même pas que l’Ajax était mené 1-2. Regarde-moi ça, mec. »

L’ex-gardien encense ter Stegen : « Le meilleur footballeur de l’équipe »

En revanche, ter Stegen a reçu un soutien appuyé de Ronald Waterreus. L’ancien gardien du PSV et de Manchester City, qui a également connu quelques sélections avec l’équipe nationale des Pays-Bas, a déclaré que le portier allemand était « le meilleur footballeur de l’équipe » et qu’il était donc logiquement intégré à la relance dans le système de l’entraîneur Michel. « Je suis heureux qu’une telle star mondiale joue aux Pays-Bas », a déclaré l’homme de 56 ans.

Ter Stegen et l’Ajax ont finalement perdu le choc au sommet contre le champion Eindhoven sur le score de 3-1, concédant ainsi leur première défaite en championnat cette saison. Le principal fait de match a été un violent tacle de la star du PSV Ruben van Bommel, sur lequel Aaron Bouwman, de l’Ajax, s’est blessé. Van Bommel, fils de l’ancien joueur phare du Bayern, n’a reçu qu’un carton jaune pour son intervention.