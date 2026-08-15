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Oliver Maywurm

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Refus de jouer pour l’Atlético de Madrid : la situation autour de Julian Alvarez, joueur souhaité par Barcelone, s’envenime

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J. Alvarez
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Atlético Madrid

Le feuilleton du transfert autour de la star offensive de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez, a atteint un nouveau stade d’escalade.

Alvarez, qui veut absolument rejoindre le FC Barcelone, ne figurait pas dans le groupe de l’Atletico lors de la victoire 2-1 en amical sur la pelouse de l’Olympique de Marseille vendredi. Selon un rapport de la chaîne de télévision argentine TyC Sports, cela s’est produit à la demande expresse d’Alvarez. Il aurait demandé à l’entraîneur Diego Simeone de ne plus avoir à jouer pour l’Atletico.

En outre, les conseillers du buteur auraient demandé en urgence aux dirigeants du grand club espagnol autour du directeur général Miguel Angel Gil un entretien dans les plus brefs délais. La position du clan Alvarez est claire : un transfert au Barça, qui a désigné l’Argentin comme sa recrue prioritaire en attaque, doit être rendu possible le plus rapidement possible.

Dès le retour d’Alvarez de ses vacances après la Coupe du monde au début de la semaine, les gros titres s’étaient déjà multipliés. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 26 ans voulait déjà chercher à s’entretenir avec Simeone et Gil dès lundi, mais n’aurait trouvé aucun des deux au centre d’entraînement. D’après ce rapport, Alvarez aurait donc « explosé » et aurait été fou de rage ; il aurait en outre souligné auprès des personnes présentes qu’il ne voulait plus jouer pour l’Atleti. Dans le pire des cas, il pourrait même, selon les informations disponibles, entamer une grève de l’entraînement.

Il veut absolument rejoindre le FC Barcelone : l’Atletico aussi sans Julian Alvarez pour le début de la Liga ?

Le feuilleton du transfert d’Alvarez dure déjà depuis des semaines. Une offre de 120 millions d’euros en provenance de Barcelone aurait été refusée par l’Atletico, qui insiste sur l’indemnité de transfert fixée contractuellement à 500 millions d’euros. Le contrat d’Alvarez à Madrid court encore jusqu’en 2030.

Julian AlvarezGetty Images

Comment la suite va-t-elle se passer ? L’entraîneur Simeone aimerait pouvoir compter sur Alvarez pour le début de la Liga à domicile contre Malaga mercredi, mais cela ne se produira sans doute pas. Selon TyC Sports , l’international argentin exclut une participation, car il ne se sentirait pas mentalement capable de jouer. En raison des spéculations sur son transfert, il craint finalement des réactions de colère des supporters de l’Atletico.

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Alvarez avait rejoint Madrid en 2024 en provenance de Manchester City pour une indemnité de transfert de 75 millions d’euros et il est l’un des joueurs les plus importants de l’Atletico. La saison passée, il a totalisé 20 buts et neuf passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues.

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