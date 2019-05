Réforme Ligue des champions : Le Graët répond à Tuchel

Le président de la FFF a réagi aux propos de l'entraîneur parisien à son encontre après sa sortie médiatique sur la réforme de la Ligue des champions.

La réforme concernant la qui devrait voir le jour à partir de l'année 2024 divise en Europe tout comme en . Si la majorité des clubs sont contre, le PSG est plutôt favorable ce qui a fortement déplu à Noël Le Graët. Le président de la FFF l'a fait savoir il y a quelques jours en attaquant de pleine face le club de la capitale, des propos rapportés par Le Parisien : "​Paris est tout seul. Il ne peut pas jouer en France et ne pas, de temps en temps, suivre ce que décident la FFF et la LFP. Je lui conseillerai d’abord de bâtir une équipe pour passer les 8e de finale de la Ligue des champions".

Le début d'un échange entre médias interposés avec le PSG. Puisque Thomas Tuchel a bien évidemment été mis au courant de ces propos et invité à répondre en conférence de presse ce vendredi, ce qu'il a fait, en recadrant au passage Noël Le Graët : "Je suis vraiment surpris qu’il commente une chose comme ça. Ce n’est pas professionnel. D’un autre côté, je ne suis pas surpris parce qu’à la Fédération, à de nombreuses occasions, j’ai entendu les mêmes attitudes contre moi, contre mon staff et contre le club".

"Important d'avoir des rapports intéréssants avec le PSG"

L'échange entre les deux hommes et entre le club de la capitale et l'instance du football français aurait pu s'arrêter ici, mais Noël Le Graët a décidé d'en remettre une couche seulement quelques heures après les propos de l'entraîneur allemand à son encontre. Vendredi soir en marge d’une soirée-anniversaire pour le centenaire de la FFF organisée à l’Institut du monde arabe, en présence d’un parterre de dirigeants du football français, Noël Le Graët a glissé quelques mots à ce sujet à Le Parisien.

"C’est un grand entraîneur qui gagnera sûrement bientôt. Il a fait des choses intéressantes, mais il y a encore du chemin comme pour tout le monde. J’ai vu ce qu’il a dit. La Fédération est très professionnelle et nous sommes prêts à le recevoir et à discuter, car c’est important qu’on puisse avoir des rapports intéressants avec le PSG", a avancé le président de la FFF.

"Mais c’est vrai qu’ils peuvent mieux faire, c’est un constat pas une critique. Paris montre depuis quelques années un bon visage au niveau national, ils battent facilement les équipes de notre championnat et on souhaite qu’ils soient plus performants au niveau européen. Quand la France a une idée pour les réformes, on aimerait que le PSG soit avec nous, en tout cas pas trop loin. C’est ce que j’ai voulu dire", a conclu Noël Le Graët. Après avoir mis de l'huile sur le feu, le président de la FFF a calmé le jeu.