Reebok fait officiellement son retour dans le paysage du football d’élite avec le lancement de la Sidewinder 26 Elite FG. Cette chaussure haut de gamme pour terrain sec a été conçue spécifiquement pour les joueurs évoluant au sommet absolu du football moderne, en combinant technologie de pointe et légèreté durable.

Pour marquer le début de cette nouvelle ère, Reebok a réuni un impressionnant casting de talents internationaux, emmené par l’attaquant de Beşiktaş Dušan Vlahović, le défenseur de Como Trevoh Chalobah et la gardienne montante Kayla Rendell.

Au cœur de la Sidewinder 26 Elite FG se trouve sa plaque Vestamid, conçue pour offrir légèreté, durabilité et soutien structurel sous le pied sans ajouter de volume inutile. La semelle extérieure introduit le système Deadly Strike, qui associe l’adhérence du pied d’appui de la technologie Shooting Brake au retour d’énergie du pied de frappe du Power Unit.

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Associée à des crampons Sidewinder spécialisés, cette configuration offre une traction directionnelle précise pour des mouvements explosifs, des changements d’appui rapides et un contrôle rapproché sous pression. Sur l’empeigne, Reebok utilise un matériau en microfibre premium associé à un traitement d’adhérence SupraSkin afin de garantir une première touche propre et une maîtrise du ballon fiable.

La chaussure présente une fermeture à lacets classique et un profil bas, avec une languette et un col en maille adaptative qui enveloppent le pied. Cette configuration procure une sensation de maintien sans distraction, qui accompagne naturellement les mouvements du joueur, en apportant de la stabilité au pressing, lors des changements de direction ou pour résister aux défenseurs.

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L’international serbe Dušan Vlahović mène le casting de la chaussure, s’appuyant sur son design réactif pour accompagner sa finition clinique et son style de jeu physique. Vlahović a déclaré : « La Sidewinder 26 Elite FG me donne la confiance nécessaire pour frapper avec précision, puissance et une intention totale à chaque instant. Elle est conçue pour le contrôle sous pression et la réactivité explosive, c’est sur cela que je m’appuie pour être au meilleur de ma forme. »

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Le défenseur central Trevoh Chalobah le rejoint dans ce casting, en apportant sa sérénité défensive à la nouvelle équipe football de Reebok. Le retour de la marque met aussi en avant une représentation sur l’ensemble du terrain avec la signature de la gardienne Kayla Rendell : « Je suis fière de rejoindre Reebok à un moment aussi enthousiasmant, alors que la marque fait son retour dans le football.

« On ressent l’énergie derrière ce qui est en train d’être construit. J’ai hâte de faire partie d’un groupe qui fait avancer le jeu tout en restant fidèle à ses origines. » Associée à une technologie de haut niveau et au soutien d’athlètes de premier plan, la Sidewinder 26 Elite FG envoie un message fort et sérieux de la part de Reebok au moment où la marque revient sur les terrains.

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Les chaussures Reebok Sidewinder 26 Elite FG sont disponibles dès maintenant à l’achat en ligne chez Reebok et chez certains revendeurs sélectionnés.



