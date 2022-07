Réduction de l'effectif, gestion des stars, système de jeu : Galtier fait le point sur le PSG

Aux commandes du PSG depuis une dizaine de jours, Christophe Galtier livre ses premières impressions et évoque les chantiers en cours.

Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG depuis le 5 juillet dernier et après ses premiers pas dans son nouveau club, il a accordé une longue interview à nos confrères de L'Equipe.

Un effectif à dégraisser

En cette période de mercato, l'entraîneur ne pouvait échapper aux questions à ce sujet. Il a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de réduire l'effectif : « On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité. »

Concernant Neymar, Galtier aimerait le conserver mais sait que son club aura le dernier mot : « Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. »

Il en va de même pour Kimpembe : « J'ai lu tout ce qui a pu se dire sur Kim'. On en a même rigolé ensemble. C'est un joueur que j'apprécie. Il est direct dans le rapport humain. Ce qui va advenir, je ne sais pas. »

Vers un PSG en 3-5-2

Pour la première fois de sa carrière, Christophe Galtier va entraîner des stars du foot. Cela ne lui fait pas peur mais il sait qu'il va devoir changer sa méthode par rapport à Nice ou à Lille : « Je pense que j'ai cette capacité à m'adapter. À Nice, j'avais de jeunes joueurs, avec beaucoup de qualité, mais il fallait être souvent derrière eux, insister sur des principes, des détails. Évidemment que ma manière de préparer les matches et d'aborder mon groupe sera différente à Paris. Comme ce que j'ai fait à Nice était différent de ce que j'ai fait à Lille. On doit avoir la même exigence pour les uns et les autres. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas manager de la même manière un jeune joueur talentueux, un autre qui fait une grande saison et des joueurs du profil de Messi, Neymar ou Mbappé. »

Vendredi, le PSG a disputé son premier match de préparation face à QRM. Christophe Galtier a aligné son équipe en 3-5-2, un système de jeu qu'il compte utiliser pendant la saison : « Cette animation correspond aux caractéristiques des joueurs. Pour être présent, pressant sur l'adversaire, très haut. De ce que j'ai pu analyser, on a des joueurs qui sont très percutants, très bons offensivement. Et pour les libérer là-dessus, il faut un juste équilibre. »