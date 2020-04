Redknapp : "Kane ne veut pas se contenter d'un Soulier d'Or"

Jamie Redknapp, l'ancien international anglais, pense que Harry Kane va viser bien plus que les distinctions individuelles.

Harry Kane "voudra explorer d'autres options" dans un proche avenir, a déclaré Jamie Redknapp. Ce dernier estime aussi que les prix comme le Soulier d'Or ne suffisent plus à rassasier l'attaquant des Spurs.

Il s'est murmuré la semaine dernière que le capitaine anglais serait ciblé par les Red Devils pour un transfert qui dépasserait les 200M€. Ole Gunnar Solskjaer est à la recherche d'une arme offensive supplémentaire pour son équipe et pourrait se tourner vers un rival de pour combler ce manque.

Kane a laissé entendre qu'il était ouvert aux différentes offres, les Spurs n'ayant pas réussi à lui offrir les honneurs majeurs dont il a besoin. Des récompenses individuelles et des prix personnels ont été obtenus dans le nord de Londres, mais le succès collectif est resté insaisissable.

Redknapp pense que le joueur de 26 ans risque de se lasser de cette situation, et qu'un séjour à Old Trafford a de quoi l'enthousiasmer. L'ancien milieu de terrain des Spurs a déclaré à Sky Sports: "Les Soulier d'Or sont excellents et il aime le fait qu'il ait beaucoup de récompenses individuelles, mais il voudra gagner des trophées avec son équipe. S'il ne sent pas qu'ils progressent comme il l'entend, alors, sans aller forcément au clash, il voudra explorer d'autres options. C'est bien d'avoir un stade incroyable et une bonne base de fans, mais il voudra voir se battre pour de gros trophées. Il y aura d'autres clubs en ce moment, dont , qui aimeraient quelqu'un comme Kane. C'est un joueur incroyable et un très bon gars, le genre de personne que vous voudriez dans votre vestiaire".

Kane a disputé 278 matchs avec Tottenham, avec 181 buts inscrits au passage. Il a remporté le titre du meilleur buteur à deux reprises en Premier League et a signé 17 réalisations supplémentaires en 2019-20 avant la fermeture du football au milieu de l'épidémie de coronavirus.