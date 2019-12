Red Star - Roxana Maracineanu prise à partie, le président promet des mesures "justes mais fermes"

Venue assister à la rencontre entre le Red Star et Quevilly-Rouen, la Ministre des Sports, prise à partie, avait été contrainte de partir à la pause.

"Il y a une dizaine de personnes qui sont venues autour et qui ont mis leur foulard sur leur bouche et qui ont commencé à crier très fort et à manifester. Ils ont commencé à se rapprocher et à nous bousculer. À partir de ce moment-là, on a préféré partir. Moi, venant de la société civile avec cette casquette de ministre des Sports et sportive moi-même, je trouve ça incroyable qu'on puisse entendre dans un stade 'Vous n'avez rien à faire là'". Ce sont eux qui ressortent perdants. On a l'impression que c'est des animaux derrière des grilles. C'est dommage pour eux et pour le football", expliquait Roxana Maracineanu, ce samedi, sur RTL.

Venue assister à la rencontre de National entre le et Quevilly-Rouen vendredi soir, le Ministre des Sports avait été prise à partie par les supporters locaux. Particulièrement chahutée et contrainte d'être exflitrée du Stade Bauer à la mi-temps de la rencontre.

"Je ne saurais tolérer de tels débordements physiques et politiques"

De son côté, le Red Star s'est aussi exprimé sur le sujet, se disant prêt à prendre les mesures nécessaires après cet incident regrettable. "Nous prendrons les décisions justes mais fermes qui s'imposent vis-à-vis des fauteurs de troubles, et invitons les responsables des groupes de supporters à venir s'expliquer tant sur le fond que sur la forme de cet incident inacceptable", a déclaré le président du club audonien, Patrice Haddad, dans des propos rapportés par Football.

"Si les opinions sont libres, je ne saurais tolérer de tels débordements physiques et politiques, qui sont contraires aux valeurs que le club a toujours véhiculées et inculquées jusqu'aux plus jeunes de ses licenciés : le respect et la tolérance", a ensuite ajouté le président. Remonté.