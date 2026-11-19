Comment regarder Red Star - Pau avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Stade Bauer

Le Red Star et Pau se retrouvent au stade Bauer, à Paris, pour un match de Ligue 2 qui compte beaucoup pour les deux clubs au classement.

Le Red Star de Damien Perrinelle aborde cette rencontre sous pression. Quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat ont freiné sa saison, et il devra nettement améliorer ses performances à domicile pour s’éloigner du milieu de tableau.

Son seul résultat positif de ces dernières semaines est une victoire 2-0 contre Paris 13 Atletico en Coupe de France. En championnat, le Red Star a encaissé beaucoup de buts et peine à trouver de la régularité en attaque.

Pau arrive dans de meilleures dispositions. L’équipe de Thierry Debes occupe la cinquième place de Ligue 2 et a remporté trois de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 3-1 sur la pelouse de Metz.

Les visiteurs ont également battu Lourdes FC 4-0 en Coupe de France le week-end dernier. De quoi aborder ce déplacement à Paris avec confiance et sur une bonne dynamique.

L’historique de cette confrontation n’a rien de rassurant pour l’équipe à domicile. Pau a dominé les dernières rencontres, et le Red Star devra proposer autre chose pour inverser la tendance.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Red Star - Pau.

Actualité des équipes et effectifs