Pour remplacer le pilote en cas de départ du quadruple champion du monde, l’ex-pilote Ralf Schumacher a évoqué le nom de Carlos Sainz, pilote Williams.

« Chez Williams, ça gronde », a commenté Schumacher au sujet des derniers échos médiatiques, selon lesquels l’Espagnol de 31 ans aurait refusé une offre très lucrative de son employeur actuel pour prolonger son contrat. Le contrat de Sainz avec l’écurie britannique historique court jusqu’à la fin 2026 et, selon les informations disponibles, Williams aurait proposé 30 millions d’euros pour obtenir sa signature sur un nouveau contrat.

En effet, Sainz s’est montré ces derniers temps de plus en plus mécontent des performances de la voiture de cette année. Au lieu de pouvoir lutter pour des victoires et des podiums, Williams éprouve de grandes difficultés à placer régulièrement ses deux voitures dans les points. Après onze manches du championnat du monde, l’équipe occupe une décevante neuvième place avec seulement onze points récoltés.

« La voiture de cette année est restée en dessous de son potentiel et a très largement manqué nos attentes pour de nombreuses raisons différentes », a expliqué Sainz, avant d’ajouter au sujet de son avenir : « Je dois réorienter ma façon de penser afin de me faire une idée de là où je serai dans trois à quatre ans. Mais j’ai toujours confiance dans la voie suivie et dans le projet. »

Schumacher, lui aussi, se montre très sévère à l’égard des performances actuelles de cette écurie historique. « L’équipe a commis une énorme erreur avec la voiture. Vowles aussi (le directeur d’équipe James Vowles ; NDLR), qui a pu pour la première fois construire entièrement une voiture avec ses hommes sous le nouveau règlement. Vowles ne s’est manifestement pas organisé correctement. Là aussi, ça doit sûrement secouer. »

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Oscar Piastri est-il aussi un candidat chez Red Bull ?

Selon Schumacher, Red Bull pourrait offrir à Sainz une porte de sortie à cette situation compliquée. Verstappen semble y envisager de plus en plus clairement un départ, soit pour s’engager auprès d’une autre équipe, soit peut-être même pour quitter complètement la Formule 1.

Sainz, qui connaît parfaitement Red Bull pour y être passé comme pilote junior puis titulaire au sein de l’ancienne équipe B Toro Rosso, pourrait alors être promu si un baquet se libérait. « Il a apparemment refusé une offre de Williams. Est-ce lié au fait que Max Verstappen pourrait quitter Red Bull ? », a supposé Schumacher.

Outre Sainz, Oscar Piastri a lui aussi régulièrement été évoqué comme candidat potentiel si Red Bull devait effectivement perdre Verstappen. Grâce à son manager Mark Webber, ancien coéquipier de Sebastian Vettel, le jeune Australien entretient de bons contacts avec l’écurie austro-britannique.