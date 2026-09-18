Record pulvérisé ! Harry Kane, du Bayern Munich, s’offre le prochain record de Bundesliga contre l’Union Berlin

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a inscrit, sur penalty, le but du 2-0 provisoire à la 39e minute lors du match de Bundesliga du FCB. Pour Kane, il s’agissait de son 100e but dans l’élite allemande. Personne n’avait atteint cette barre plus vite que Kane.

Le joueur de 33 ans n’a eu besoin que de 98 matches pour porter son total de buts à trois chiffres. Le record dans ce domaine était jusque-là détenu par l’ancien joueur de Cologne Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 rencontres avant d’atteindre la barre des 100 buts en Bundesliga, le 25 septembre 1977.

Jusqu’à son but, Kane s’était à peine illustré dans ce duel face aux Berlinois et avait été muselé dans la surface. Il a expédié son penalty avec son neuvième ballon touché, avec puissance et hors de portée du gardien Frederik Rönnow, dans la lucarne gauche. C’était, lors de la quatrième journée, le deuxième but de la saison pour le meilleur buteur des trois dernières saisons.

Au total, Kane a inscrit 152 buts en 154 matches avec le Bayern depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur à l’été 2023. Au classement historique des buteurs du Rekordmeister, le joueur de 33 ans occupe ainsi déjà la septième place.

Le penalty avait été provoqué par une faute du latéral gauche de l’Union, Tom Rothe, sur l’ailier droit du Bayern Michael Olise. Les deux hommes se sont livré une longue série de duels. Sur l’action en question, l’ancien joueur de Dortmund a marché sur le pied d’Olise après un court crochet, et l’arbitre Benjamin Brand a logiquement désigné le point de penalty.

Getty Images

Outre Kane, Jamal Musiala (18e) et Olise (43e) ont également marqué en première période contre des visiteurs dépassés à l’Allianz Arena. Tous deux ont trouvé le chemin des filets de belle manière. Mais la faim de buts de Kane n’était pas encore rassasiée et, peu après la reprise, il a repris de la tête à bout portant un centre millimétré d’Olise pour le 4-0 (54e).

Le remplaçant Ismael Saibari (70e) puis encore Olise, auteur d’un doublé (73e, 76e), ont porté le score à 7-0.