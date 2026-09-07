Le Barça a livré un nouveau récital de football sur la pelouse de Mestalla, écrasant Valence sur le score sans appel de cinq buts à zéro, hier dimanche, pour prendre seul la tête de la Liga.

L'équipe de Hansi Flick a inscrit 17 buts lors de ses quatre premiers matchs, réalisant ainsi l'un des meilleurs départs de l'histoire du club sur le plan offensif, et le total de buts le plus élevé actuellement parmi les cinq grands championnats européens.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Barça n'a inscrit davantage de buts que cette saison qu'au cours des exercices 1949-1950 (19 buts) et 1950-1951 (21 buts), une statistique qui reflète l'efficacité offensive impressionnante du Barça en ce début de saison.

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Lors de la première saison (1949-1950), sous la direction de l'entraîneur Enrique Fernández Viola, l'équipe a écrasé le Nàstic de Tarragone (10-1) et Séville (7-0) sur la pelouse de Les Corts, mais a subi de lourdes défaites face au Real Madrid (6-1) et à l'Athletic Bilbao (3-1).

L'année suivante, avec Ferdinand Daučík aux commandes, le Barça a signé une victoire écrasante à domicile face à la Real Sociedad (8-2), ainsi qu'un match rejoué face au Real Madrid (7-1), malgré deux défaites à l'extérieur contre l'Atlético Madrid (6-4) et le Real Murcie (3-2).

Fait intéressant, malgré ce début impressionnant, le Barça n'a remporté aucun des deux titres de champion, tous deux revenus à l'Atlético Madrid.

Lors de la saison 1957-1958, sous la direction de Domingo Balmanya, et lors de la saison 2011-2012, la dernière de Pep Guardiola, le Barça a inscrit 17 buts lors de ses quatre premiers matchs de Liga. Pourtant, l'équipe n'a pas remporté le titre lors de ces deux saisons, le Real Madrid s'étant emparé du sacre.

Après ce début invincible, le Barça dirigé par Flick devra relever le défi de continuer à pulvériser les records de buts sur la route de son troisième titre de champion consécutif.

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