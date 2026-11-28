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Le but du Portugais Samu Costa contre Al-Hazem n'a pas seulement été une réalisation remarquable qui a donné l'avantage à Al-Nassr dans ce duel. Il a aussi offert un nouvel exploit historique au club jaune, en lui permettant d'établir un record inédit dans l'histoire du championnat saoudien professionnel.

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Costa a ouvert le score pour Al-Nassr à la 25e minute de la rencontre qui oppose les deux équipes ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Roshn Saudi League. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est ensuite intervenue pour examiner l'action, avant de valider le but à la 26e minute, permettant aux joueurs d'Al-Nassr de célébrer l'ouverture du score à l'extérieur.

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Mais la véritable valeur de ce but dépasse le simple tableau d'affichage. Selon Opta, spécialiste des statistiques du football, Al-Nassr est devenu la première équipe de l'histoire du championnat saoudien professionnel à marquer lors de 100 matchs consécutifs, un record qu'aucun club n'avait jamais atteint dans la compétition.

D'après les statistiques d'Opta, cette série historique a débuté en décembre 2023, lors du match face à Al-Riyadh. L'équipe a ensuite continué de trouver le chemin des filets rencontre après rencontre, jusqu'à atteindre la barre des 100 matchs contre Al-Hazem.

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Ce chiffre exceptionnel illustre la régularité offensive imposée par Al-Nassr sur une longue période, ainsi que sa capacité à trouver la faille face à tous types d'adversaires, à domicile comme à l'extérieur. Le club détient ainsi seul un exploit sans précédent dans l'histoire du championnat.

Ce record intervient alors qu'Al-Nassr compte dans ses rangs plusieurs des plus grands noms offensifs, emmenés par le Portugais Cristiano Ronaldo, son compatriote João Félix et le Sénégalais Sadio Mané, aux côtés d'autres éléments qui ont contribué à maintenir l'efficacité offensive de l'équipe.

Le but de Samu Costa face à Al-Hazem est donc devenu une étape historique dans le parcours d'Al-Nassr en Roshn Saudi League. Il n'a pas seulement donné l'avantage à son équipe dans ce match : il a aussi scellé un exploit offensif qu'aucune autre équipe n'a réalisé depuis la création du championnat saoudien professionnel.