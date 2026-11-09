Record battu ! Lucy Bronze figure pour la neuvième fois dans le onze mondial féminin de la FIFPRO

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La défenseure de Chelsea et de l’Angleterre Lucy Bronze a conforté son statut de légende en devenant la première joueuse à figurer à neuf reprises dans le onze mondial féminin de la FIFPRO. La latérale expérimentée est la figure de proue d’une importante délégation anglaise dans cette prestigieuse équipe type, qui distingue les meilleures joueuses du football mondial sur l’année écoulée.

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Bronze établit une nouvelle référence d’excellence

Bronze a une nouvelle fois démontré pourquoi elle est considérée comme l’une des plus grandes défenseuses de l’histoire. En décrochant sa neuvième sélection dans le onze mondial féminin de la Fifpro, la joueuse de Chelsea établit une nouvelle référence en matière de longévité et de régularité au plus haut niveau.

La joueuse de 35 ans n’était pas la seule membre de l’effectif de Sarina Wiegman à être distinguée par ses pairs. Bronze retrouve en défense Alex Greenwood, de Manchester City, tandis que sa coéquipière à Chelsea Hannah Hampton prend place dans les buts. L’influence de l’Angleterre s’étend plus haut sur le terrain, avec Ella Toone, de Manchester United, et l’attaquante d’Arsenal Alessia Russo également retenues dans le onze final.

Barcelone et les stars de la Liga F dominent

Si plusieurs places sont revenues à des joueuses anglaises, le football espagnol conserve une forte présence sur la scène mondiale. Aitana Bonmati, du FC Barcelone, et la superstar espagnole Alexia Putellas, qui évolue actuellement aux London City Lionesses, dominent l’entrejeu et confirment leur statut de meilleures meneuses de jeu. Elles sont accompagnées de Mapi Leon, défenseuse des London City Lionesses, et d’Irene Paredes, du FC Barcelone. Cette dernière retrouve le onze d’élite pour la première fois depuis 2017.

Le retour de Paredes après sept ans d’absence souligne ses qualités intactes au cœur de la défense espagnole. Hors des grandes équipes européennes, l’attaquante zambienne Barbra Banda, d’Orlando Pride, est la seule joueuse du onze à ne pas évoluer actuellement dans un club anglais ou espagnol.

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Comment fonctionne la sélection de ce onze d’élite

Le onze mondial de la Fifpro est une distinction unique : c’est la seule récompense mondiale du football décernée exclusivement par les joueuses. La sélection a été arrêtée à l’issue du vote de 6 511 footballeuses professionnelles représentant 64 pays.

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Pour être éligibles au vote, les joueuses professionnelles devaient remplir certains critères, notamment avoir disputé au moins 20 matches entre le 4 août 2025 et le 16 août 2026.

Le scrutin derrière le onze mondial de la Fifpro

La composition du onze final suit une répartition précise par poste, fondée sur les choix des votantes. Il leur était demandé de désigner les trois meilleures joueuses à chaque poste : gardienne, défenseuse, milieu de terrain et attaquante. La gardienne, les trois défenseuses, les trois milieux de terrain et les trois attaquantes ayant recueilli le plus de voix ont été automatiquement retenues. La dernière place est revenue à la joueuse de champ ayant obtenu le plus de voix parmi celles qui restaient, quel que soit son poste.

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Le onze mondial féminin de la Fifpro aligne Hampton, de Chelsea, dans les buts, derrière une défense à quatre composée de sa coéquipière Bronze, de Greenwood, de Manchester City, de Leon, des London City Lionesses, et de Paredes, du FC Barcelone. Au milieu figurent la meneuse de jeu barcelonaise Bonmati, Putellas, des London City Lionesses, et Toone, de Manchester United. L’attaque réunit l’attaquante zambienne Banda, d’Orlando Pride, Claudia Pina, du FC Barcelone, et l’attaquante d’Arsenal Alessia Russo.