L’équipe joueuse de l’entraîneur Martin Demichelis a humilié l’Eintracht Francfort avec un convaincant 6:0 (4:0) et est revenue au contact du groupe de tête du championnat.

Ezechiel Banzuzi (1re), l’étincelant auteur d’un triplé Christopher Nkunku (5e, 41e, 44e), Antonio Nusa (54e) et le remplaçant Tidiam Gomis (89e) ont permis à RB d’aborder également avec beaucoup d’élan son duel de Ligue des champions face au PSV Eindhoven mardi prochain.

Pour l’Eintracht, Leipzig reste une terre maudite. Déjà lors de la saison précédente, Francfort avait sombré chez RB (0:6), et une nouvelle lourde défaite a suivi. Sous les ordres du nouvel entraîneur Adi Hütter, les Hessois, avec une seule victoire en cinq matches de championnat, glissent de plus en plus vers la crise.

Leipzig, sous pression avant la XXL-trêve internationale en raison de ses performances irrégulières, a rapidement dissipé tous les doutes. Depuis sa propre moitié de terrain, RB a combiné sur le flanc droit jusqu’aux abords de la surface, où Neil El Aynaoui a centré pour trouver, après seulement 56 secondes, Banzuzi seul au second poteau.

Après ce départ canon, RB a enfoncé le clou face à une défense de l’Eintracht toujours aussi endormie et a immédiatement aggravé le score. Nnamdi Collins, titularisé, s’est laissé mystifier par Nusa, le Norvégien repiquant dans l’axe avant de servir le buteur Nkunku dans la surface.

L’avantage n’a d’abord guère changé l’approche des Saxons. RB a convaincu par son pressing haut, a beaucoup couru et a joué avec énormément de vitesse. Francfort ne s’est remis que lentement des revers du début de match, avant de faire peu à peu tourner le duel à son avantage.

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Maarten Vandevoordt empêche la remontée de Francfort

La première grosse occasion a été manquée par Ritsu Doan (31e), seul face au gardien de RB Maarten Vandevoordt, qui s’est ensuite encore illustré devant Ansgar Knauff (37e) et l’attaquant international Jonathan Burkhardt (38e). Dans la meilleure période de Francfort, RB a porté un nouveau coup derrière la nuque sur contre-attaque. Avant même la pause, Nkunku a signé le premier triplé parfait de l’histoire de Leipzig en Bundesliga.

Hütter a réagi à la pause en lançant notamment le nouveau joueur de la sélection Younes Ebnoutalib. Le danger a pourtant continué de venir surtout de Leipzig, qui a encore aggravé le score par l’intermédiaire de Nusa. Banzuzi (63e) avait le sixième but au bout du pied à bout portant. Francfort ne s’est procuré que rarement des occasions, comme avec Knauff (70e), qui a échoué dans un angle fermé.