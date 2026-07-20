Récit : comment Leandro Paredes en est-il venu à commettre une attaque aussi scandaleuse sur Gavi à l’issue de la finale de la Coupe du monde ?

Comme le montrent les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l’incident a éclaté dès le coup de sifflet final de la finale, lorsque le capitaine espagnol Rodri et le latéral droit argentin Nahuel Molina se sont affrontés. On voit Rodri s’approcher de Molina et lui adresser la parole. Le défenseur argentin réagit aussitôt et les deux joueurs se retrouvent nez à nez. Le remplaçant espagnol Eric Garcia s’interpose alors, provoquant une mêlée tendue où se joint notamment Paredes.

Après la finale de la Coupe du monde : l'Argentin Leandro Paredes perd complètement son sang-froid

Le milieu de terrain argentin a immédiatement balancé un coup de pied à Garcia. Gavi s’est alors jeté dans la mêlée et a été expédié au sol par Paredes. Dans le même temps, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a tenté, en vain, de calmer les esprits. Paredes aurait dû recevoir un carton rouge pour cette intervention, mais la sanction n’apparaissait pas immédiatement sur la feuille de match officielle de la FIFA.









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Entré en jeu en seconde période lors de la finale disputée à New York/New Jersey, le milieu argentin s’était déjà illustré par un jeu très agressif et avait eu de la chance de rester sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final.

Les Argentins, principalement occupés à défendre, ont tout de même atteint la prolongation sur le score de 0-0. L’Espagne a alors logiquement pris l’avantage : Ferran Torres a inscrit le but en or à la 106^e minute, fixant le score final à 1-0.

Note de transparence : une version antérieure de cet article évoquait une « immense confusion », car Lisandro Martínez aurait affirmé en zone mixte que Pedri avait provoqué l’incident. En réalité, Pedri n’était pas impliqué dans la mêlée. « Je comprends sa réaction, les émotions étaient à leur comble », a expliqué le défenseur argentin. Nous venions de perdre une finale de Coupe du monde, et entendre de tels commentaires ne rassure personne », une citation attribuée à Martinez et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Nous ne pouvons toutefois pas confirmer avec certitude que ces propos ont bien été tenus en zone mixte. Nous avons donc décidé de supprimer les citations attribuées à Lisandro Martínez.