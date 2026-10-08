La trêve internationale, désormais terminée, a offert à Hiroki Ito une parenthèse bienvenue. Le défenseur de 27 ans a disputé les quatre rencontres de la sélection japonaise, dont trois comme titulaire. Lors d’un mini-tournoi sur invitation appelé Kirin Cup, il a transformé son tir au but en demi-finale contre l’Équateur. Il a également joué l’intégralité de la finale remportée ensuite contre la Nouvelle-Zélande. Au total, Ito a cumulé 288 minutes de jeu.

En comparaison, son bilan après sept matches officiels avec le FC Bayern : dix minutes, en entrant en jeu en Ligue des champions lors de la victoire 5-0 contre le FK Bodö/Glimt, alors que le match était depuis longtemps plié. À gauche de la défense, l’entraîneur Vincent Kompany fait au choix confiance au revenu à son meilleur niveau Alphonso Davies, à la recrue Nathaniel Brown ou à Josip Stanisic. Dans l’axe, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Min-Jae Kim se relaient. Kompany ne semble plus avoir d’utilité pour Ito.

Avec Sacha Boey, candidat au départ qui n’a pas encore joué la moindre minute, Ito est l’un des deux seuls joueurs de champ expérimentés du petit effectif munichois à être jusqu’ici pratiquement exclus de la large rotation permanente de Kompany. Dix-huit joueurs ont déjà reçu au moins 166 minutes de jeu. Serge Gnabry devrait bientôt rejoindre ce cercle très fermé. Le joueur de 31 ans avait fêté son retour peu avant la trêve internationale et avait récemment déjà disputé trois matches avec l’équipe d’Allemagne.

Comment se sont déroulées les deux premières saisons de Hiroki Ito au FC Bayern ?

Ito a rejoint le FC Bayern en 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour le montant de sa clause libératoire, fixé à 23,5 millions d’euros. En raison de deux fractures du métatarse, il a d’abord été absent pendant près d’un an et demi (avec une courte interruption). Il est finalement revenu en novembre dernier, et les dirigeants sportifs se sont unanimement réjouis de voir en son retour une « recrue interne ».

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Lors du reste de la saison, Ito a aussi joué régulièrement (23 matches officiels) et a fait ses preuves comme joueur de rotation fiable. Tantôt à gauche dans une défense à quatre, tantôt dans l’axe. Dans le sprint final d’une Bundesliga déjà jouée, Ito était pratiquement titulaire assuré, avec cinq titularisations sur les six derniers matches. Lors de la finale de la Coupe d’Allemagne contre Stuttgart, il est au moins entré en jeu.

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Hiroki Ito pourrait quitter le FC Bayern cet hiver

À l’été, les Munichois ont recruté Nathaniel Brown à l’Eintracht Francfort pour 50 millions d’euros, un nouveau latéral gauche capable d’évoluer à plusieurs postes, mais ont aussi laissé partir Raphael Guerreiro. L’avenir d’Ito au FC Bayern était déjà en question à l’époque malgré un contrat jusqu’en 2028, mais les dirigeants munichois ont tenu des discours contradictoires.

Le directeur sportif Max Eberl s’était montré ouvert à une vente d’Ito fin juillet : « Si Hiroki envisage un départ parce qu’il constate lui-même que cela devient compliqué, alors nous nous pencherons sur la question. » Rien ne l’indiquait dans un premier temps, d’autant plus qu’il a participé à cinq des six matches amicaux de préparation et qu’il a même été le seul joueur de champ munichois à disputer l’intégralité de la répétition générale contre le 1. FC Heidenheim.

Peu avant la fin du mercato, Ito a ensuite soudainement été associé à un transfert vers l’Ajax Amsterdam, mais celui-ci ne s’est pas concrétisé. Le directeur sportif Christoph Freund a alors déclaré à Bild : « Notre grande intention n’a jamais été de nous séparer de Hiroki. C’est un joueur important, qui est maintenant de nouveau vraiment en pleine forme sur une plus longue période. »

En réalité, à l’heure actuelle, Ito est à peu près aussi éloigné du statut d’« important » dans l’équipe de Kompany que le Japon l’est de Munich. Seule l’absence d’un ou de plusieurs rivaux pourrait sans doute changer sa situation. Sinon, le FC Bayern s’efforcera intensivement de vendre Ito cet hiver.