Rebondissement pour Pochettino au PSG ?

A peine six mois après son arrivée au PSG, Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Il réfléchirait même à un retour à Tottenham.

Le jeu des chaises musicales risque de battre son plein cet été concernant les entraîneurs. Après un dernier mercato estival plutôt calme notamment à cause de la crise du Covid-19, il semblerait que les entraîneurs et clubs aient la bougeotte durant les prochaines semaines.

Entre le Real Madrid qui pourrait perdre Zinedine Zidane, la Juve et Pirlo en sursis ou encore le départ surprise d’Antonio Conte de l’Inter Milan, nombreux sont les clubs qui sont ou vont être à la recherche d’un nouveau capitaine de navire.

En France, c’est l’OL qui attire l’attention depuis l’annonce du départ de Rudi Garcia mais le PSG pourrait très rapidement voler la vedette au club rhodanien. Pourquoi ? Parce que la rumeur d’un départ de Mauricio Pochettino se fait de plus en plus grande au fur et à mesure des jours.

Arrivé il y a six mois dans la capitale française, le technicien argentin n’a pas réussi à inverser la tendance en laissant le titre de champion de France à Lille. Ce ne sont pas la demi-finale de Ligue des Champions perdue contre Manchester City ou la Coupe de France gagnée qui ont permis de valider en toute sérénité son premier semestre.

Pire, d’après les médias anglais, les relations avec Leonardo, le directeur sportif du PSG, sont loin d’être optimales. Le Brésilien a pris l’habitude de nous surprendre et avec un Antonio Conte ou bientôt un Zidane sur le marché, il n’hésitera peut-être pas longtemps.

Mauricio Pochettino, qui a pointé du doigt certains dysfonctionnement dans le club parisien, semble en avoir conscience et aurait d’ailleurs pris les devants à en croire les médias anglais mais aussi Telefoot.

A la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le limogeage de José Mourinho et l’intérim terminé de Ryan Mason, Tottenham ne serait pas contre un retour de l’Argentin sur le banc. Ce dernier aurait déjà rencontré Daniel Levy, le président des Spurs, pour discuter des conditions d’un retour.

Problème, à l’heure actuelle, le PSG n’est pas vendeur. Du moins pas encore ? En misant sur son ancien défenseur, le PSG voulait miser sur le long terme. Il semblerait que les ambitions qataries ne le permettent pas…