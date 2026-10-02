La Fédération portugaise de football a entamé des démarches afin de désamorcer la crise avec Cristiano Ronaldo, après le départ du capitaine de la sélection du rassemblement de l'équipe, un geste qui a suscité une vive polémique au Portugal ces derniers jours.

Selon un rapport publié par le journal "Marca" ce vendredi, les responsables de la Fédération comptent organiser une réunion avec Ronaldo au cours de la semaine prochaine, avec l'accord du joueur, dans le but de rapprocher les points de vue entre toutes les parties, y compris l'entraîneur Jorge Jesus.

La Fédération portugaise souhaite remettre la relation avec Ronaldo sur les rails et mettre un terme à la crise actuelle de manière apaisée, tout en préservant la possibilité d'une poursuite de son parcours avec la sélection nationale, afin qu'il ne s'achève pas à cause des récents événements.

Les responsables de la Fédération estiment que Ronaldo, en tant que l'une des plus grandes légendes du football portugais, mérite une fin digne de ce qu'il a offert sous le maillot de la sélection tout au long de sa carrière, ainsi que du respect et de la dignité qu'elle incarne.

La Fédération portugaise avait publié un communiqué à la suite du départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection, mardi, dans lequel elle s'était concentrée sur les préparatifs sportifs des prochains matchs, sans aborder les détails de la crise.

Le communiqué indiquait alors : "L'ensemble de la délégation de la sélection maintient sa concentration totale sur les prochaines échéances de la sélection nationale et sur la réalisation des objectifs fixés".

Beaucoup ont pensé que la Fédération portugaise était en colère contre le comportement de Ronaldo et souhaitait l'ignorer, surtout après avoir attribué le maillot numéro 7 à son coéquipier Rafael Leão lors du match contre le Danemark, au lendemain de la crise.

Mais la réalité, selon le rapport de "Marca", est que les responsables de la Fédération tentent de désamorcer le différend avec Ronaldo et de remettre la relation entre les deux parties sur les rails.

Par ailleurs, les responsables de la sélection portugaise ont été contraints d'attribuer le maillot de Ronaldo à un autre joueur, en raison des règlements qui imposent aux sélections que les numéros des maillots des joueurs figurant sur la liste aillent de 1 à 23.

Dans le même temps, la sélection portugaise se prépare à disputer son dernier match de la trêve internationale en cours, contre la Norvège lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne, prévu dimanche prochain.