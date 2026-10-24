La tension monte à l’approche de la remise du Ballon d’Or, lundi prochain. Deux jours avant l’annonce du vainqueur, plusieurs bookmakers ont sensiblement modifié les cotes des principaux prétendants.

La course à cette prestigieuse distinction individuelle semble se jouer entre trois joueurs : Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé. La saison dernière, Yamal a impressionné avec seize buts et onze passes décisives en LaLiga, où le FC Barcelone a conservé son titre de champion avec autorité. L’attaquant de dix-neuf ans a également remporté la Supercoupe d’Espagne et aidé l’Espagne à décrocher le titre mondial en 2026, une performance qui a souvent pesé lourd dans le vote par le passé.

Kane semble toutefois de loin le mieux placé pour recevoir le Ballon d’Or. L’attaquant du Bayern Munich a connu une saison d’une productivité exceptionnelle, inscrivant pas moins de 73 buts en 65 matches officiels. Samedi, l’Anglais affiche une cote moyenne de 1,35, ce qui en fait le grand favori.

Pour Yamal, la situation est nettement moins favorable qu’il y a quelques heures. La plupart des grands bookmakers ont soudainement relevé de façon notable la cote de la star du FC Barcelone. Celle du prodige barcelonais passe ainsi de 3,25 à 6,00, signe que les opérateurs de paris estiment désormais ses chances de victoire finale bien plus faibles.

Une explication possible à cette évolution est la récente victoire de Kane lors de l’élection pour le prix dit « 100 MARCA ». Cette distinction est décernée par un jury international de journalistes, d’anciens footballeurs et d’entraîneurs. Au total, 226 votants ont exprimé leur préférence en sélectionnant quinze joueurs parmi cent nommés : le premier recevait trente points, le deuxième 25 et le troisième 23.

Kane l’a finalement emporté avec 3 962 points, soit seulement 25 de plus que Yamal, qui a terminé avec 3 937 points. Mbappé a complété le podium avec 3 440 points, devant Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Pau Cubarsí.

Si Yamal remporte malgré tout le Ballon d’Or lundi, l’ailier droit de dix-neuf ans entrera dans l’histoire en devenant le plus jeune lauréat de tous les temps. Ce record appartient actuellement à l’ancien attaquant du FC Barcelone Ronaldo, récompensé en 1997 à l’âge de 21 ans.