Rébellion ouverte contre la FIFA : l'UEFA fixe des lignes rouges pour l'assistance vidéo après la polémique du Mondial

L'Union européenne de football a refusé d'appliquer les décisions de la Fédération internationale de football (FIFA). Les responsables de l'arbitrage des 55 fédérations nationales européennes et de l'UEFA se sont mis d'accord sur une série de principes directeurs communs pour la saison 2026/27, dans le but d'unifier l'interprétation des lois du jeu, d'augmenter le temps de jeu effectif et de garantir une utilisation plus limitée et plus cohérente de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Selon le journal Marca, la réunion s'est tenue au siège de l'Union européenne de football à Nyon, en présence également d'un représentant du conseil de la Fédération internationale de football (IFAB). Son objectif était d'analyser les récentes modifications apportées aux lois du jeu en vue de la saison prochaine.

Les accords conclus font suite à la Coupe du monde 2026, qui a connu de nombreuses polémiques arbitrales, notamment le but refusé à l'Iran contre l'Égypte après un long examen du hors-jeu, ou le penalty accordé à la Belgique contre le Sénégal après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Ces mesures ont relancé le débat sur le moment où l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) doit intervenir et sur la durée que doivent prendre les révisions.

L'un des principaux sujets de la réunion a porté sur le fonctionnement de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Les participants se sont accordés sur la nécessité de renforcer les critères communs relatifs aux interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, en particulier après les récentes modifications apportées par le conseil de la Fédération internationale de football (IFAB) à son protocole.

Le rôle central de l'assistance vidéo

À cet égard, il a été réaffirmé que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'intervient qu'en cas d'erreur « claire et manifeste » ou lorsque l'arbitre omet de prendre une décision évidente.

L'Union européenne de football (UEFA) a souligné que le système n'est pas conçu pour réarbitrer les matches depuis la salle vidéo, mais pour soutenir l'arbitre central, qui doit rester le principal décideur.

Les responsables de l'arbitrage ont également appelé à limiter les révisions prolongées devant l'écran, estimant que des vérifications trop longues indiquent souvent que la décision initiale n'était pas manifestement erronée.

Par ailleurs, un accord a été trouvé pour appliquer des critères unifiés dans les cas d'identification des joueurs, à la suite des clarifications récemment publiées par le conseil de la Fédération internationale de football (IFAB).

Parmi les autres accords conclus figure le soutien unanime aux réformes adoptées par le conseil de la Fédération internationale de football (IFAB) pour lutter contre les pertes de temps et accélérer la reprise du jeu.

Ces mesures concernent en particulier des situations telles que les coups de pied de but, les touches, les remplacements et les arrêts de jeu dus aux blessures.

Selon l'Union européenne de football, les arbitres recevront pour instruction d'appliquer ces nouvelles dispositions « avec rigueur et constance » dans toutes les compétitions nationales et internationales, dans le but d'augmenter le temps effectif de jeu du ballon et de réduire les retards inutiles.

La relation entre arbitres et joueurs

La réunion a également abordé la relation entre les arbitres et les joueurs. L'Union européenne de football et les fédérations nationales se sont accordées pour renforcer le protocole de communication entre les capitaines des équipes et les arbitres, une formule inspirée du modèle développé lors de l'Euro 2024 dans le but de renforcer le respect envers les arbitres et de réduire les contestations sur le terrain.

L'Union européenne de football a également annoncé qu'elle dévoilera dans les prochaines semaines de nouvelles mesures et initiatives visant à faciliter l'application uniforme des lois du jeu et du protocole de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans toutes les compétitions de football européennes.