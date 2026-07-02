Rébellion européenne… L’UEFA refuse d’appliquer la loi sur la Coupe du monde 2026

L'Union européenne de football (UEFA) a décidé de ne pas adopter les nouvelles règles d'arbitrage approuvées par la Fédération internationale de football (FIFA), qui entreront en vigueur lors de la Coupe du monde 2026, notamment la disposition prévoyant l'expulsion des joueurs qui se couvrent la bouche lorsqu'ils parlent sur le terrain.

Dans un communiqué officiel, l’UEFA a réaffirmé qu’elle conserverait son propre système d’évaluation des situations d’arbitrage et qu’elle n’imposerait pas d’expulsion automatique pour ce motif, même si la règle a déjà été appliquée lors de la Coupe du monde, entraînant l’exclusion de Miguel Almirón et de Piero Hinkapi après intervention de la vidéo.

Cette mesure fait suite à l’incident ayant impliqué Gianluca Prestani et Vinícius Júnior en Ligue des champions, épisode qui a poussé le président de la FIFA, Gianni Infantino, à proposer cette modification au Conseil de l’IFAB (International Football Association Board), avant son adoption officielle.

La confédération européenne a toutefois précisé que ses arbitres jugeraient chaque situation au cas par cas : une tentative de dissimuler une communication, si elle est considérée comme antisportive, pourra donner lieu à un carton jaune ou rouge selon l’appréciation de l’arbitre, sans expulsion automatique. L’instance a toutefois précisé que des enquêtes ou des sanctions disciplinaires pourraient être engagées a posteriori si la situation le justifie.

L’UEFA souligne que ce geste, désormais courant chez les joueurs, ne mérite pas forcément une sanction aussi lourde, rappelant le cas de Jude Bellingham, qui l’avait effectué lors d’Angleterre-Ghana sans être expulsé.

L’UEFA a par ailleurs rappelé qu’elle appliquera d’autres modifications validées par l’IFAB, mais qu’elle n’expulsera pas automatiquement un joueur quittant le terrain pour protester, préférant laisser aux arbitres une marge d’appréciation plus large, à l’inverse des sanctions automatiques que la FIFA a commencé à appliquer lors de la Coupe du monde 2026.