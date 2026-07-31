Les coulisses du départ de l'Allemand Matthias Jaissle de l'Al-Ahli saoudien ont suscité une vive polémique, après que l'affaire est passée d'un simple désaccord autour de la prolongation du contrat à des interrogations plus larges sur le timing des démarches de l'entraîneur et sur les limites de son engagement contractuel envers « Al-Raqi », dans l'une des affaires les plus retentissantes de ce mercato estival.

Négociations pour la prolongation : où la crise a-t-elle commencé ?

Bien qu'il restait une saison complète au contrat de Jaissle avec l'Al-Ahli, le dossier de la prolongation a été ouvert tôt, dans un contexte de nouvelles exigences de l'entraîneur allemand pour obtenir des avantages et des garanties supplémentaires, ce qui a plongé les négociations dans un cercle compliqué.

Beaucoup estiment que le simple fait d'ouvrir la porte aux négociations un an entier avant la fin du contrat a donné au dossier une ampleur disproportionnée, notamment avec l'attachement de chaque partie à sa propre vision, avant que la relation ne se termine par la démission surprise de l'entraîneur.

Le récit de Fabrizio change la donne

Le tournant majeur est survenu après les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, qui a affirmé que Jaissle avait déjà entamé des contacts avec le club italien du Milan AC il y a environ un mois, bien qu'il fût lié par un contrat officiel avec l'Al-Ahli, allant même jusqu'à citer les noms des négociateurs et les détails des échanges entre les deux parties.

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Ce récit a entièrement redessiné le tableau, car il a ouvert la porte à des interrogations sur le degré d'engagement de l'entraîneur envers son contrat, et sur le point de savoir s'il avait déjà commencé à chercher une nouvelle destination avant de trancher sa situation avec le club saoudien.

Entre victimisation et professionnalisme

Ces derniers jours, de nombreux récits ont présenté Jaissle comme la partie lésée dans cette crise, mais à l'inverse, une autre frange estime que l'entraîneur n'a pas accordé au contrat en cours toute sa valeur, et qu'entamer des négociations extérieures avant de mettre fin à son engagement officiel avec l'Al-Ahli va à l'encontre des principes du professionnalisme.

Certains estiment également que le problème ne concerne pas seulement la direction ou l'entraîneur, mais aussi l'absence de transparence, ce qui a permis la propagation de récits contradictoires et a conduit chaque partie à se présenter comme la victime.

Un message aux clubs

L'affaire Jaissle a relancé une question importante au sein du football saoudien : comment les clubs doivent-ils gérer les dossiers des entraîneurs et des joueurs liés par des contrats en cours ?

Car le professionnalisme ne se limite pas au paiement des salaires ou à la signature des contrats, mais s'étend au respect des engagements existants et à la mise en place de règles claires pour toute négociation future, afin que chaque crise ne se transforme pas en un terrain d'accusations et de suspicions, comme cela s'est produit dans l'une des affaires les plus retentissantes de cet été.